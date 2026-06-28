کشف بیش از ۱۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای حراست و حفاظت از مرز و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان این فرماندهی موفق به کشف مقادیری مواد مخدر شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تصریح کرد: مرزبانان این فرماندهی با استفاده از امکانات و تجهیزات در اختیار نسبت به اجرای ماموریت و کمین در محلهای احتمالی تردد قاچاقچیان اقدام که قاچاقچیان با توجه به حضور مقتدرانه مرزبانان در جهت پوشش نوار مرز موفق به ورود به عمق خاک کشور نشدند و مواد مخدر را در محلی در نزدیکی مرز دپو کرده تا در فرصتی مناسب به عمق خاک کشور منتقل نمایند.

وی در ادامه با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان افزود: مرزبانان در پی ردزنی و مشاهده آثار تردد قاچاقچیان اقدام به پاکسازی محل نموده و موفق می شوند چهار کوله مواد مخدر حاوی ۹۶ بسته به وزن ۱۳۸ کیلو و ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

شجاع با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت جامعه خط قرمز مرزبانان است خاطرنشان کرد: برای ریشه کن کردن معضل مواد مخدر نیاز به همکاری همه آحاد جامعه و مسئولان است و مرزبانی با مخلان نظم و امنیت عمومی به ویژه سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جولان به آنان را نخواهد داد.