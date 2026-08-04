  1. استانها
  2. فارس
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

برگزاری مراسم یادبود شهید امیر خلبان مجید کاظمی در شیراز

برگزاری مراسم یادبود شهید امیر خلبان مجید کاظمی در شیراز

شیراز- مراسم یادبود شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان قهرمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه ساعت ۱۷ در گلزار شهدا شیراز برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهید والامقام امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در دارالرحمه شیراز، قطعه شهدای جنگ رمضان برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، مسئولان، پیشکسوتان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و حاضران یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی خواهند داشت.

شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان بمباران مواضع دشمن آمریکایی در کشور قطر در حین انجام مأموریت به فیض شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6908466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      3 1
      پاسخ
      شهیدان خوبند وخوبان ماندنی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها