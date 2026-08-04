برگزاری مراسم یادبود شهید امیر خلبان مجید کاظمی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهید والامقام امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در دارالرحمه شیراز، قطعه شهدای جنگ رمضان برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان، مسئولان، پیشکسوتان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و حاضران یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی خواهند داشت.

شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان بمباران مواضع دشمن آمریکایی در کشور قطر در حین انجام مأموریت به فیض شهادت نائل آمد.