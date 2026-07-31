آیت الله دژکام: قدرت اراده ملت ایران دشمنان را به هراس انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرازهایی از سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره ویژگی‌های اهل تقوا اظهار کرد: انسان‌های باتقوا در زندگی خود برنامه دارند؛ بخشی از این برنامه به وظایف روزانه و بخشی به عبادت و مناجات شبانه اختصاص دارد.

وی با اشاره به جایگاه نماز شب و تلاوت قرآن افزود: انسان مؤمن در دل شب به نماز می‌ایستد و آیات قرآن را تلاوت می‌کند و هنگامی که به آیاتی درباره پاداش اهل تقوا می‌رسد، دلش به آن وعده‌ها می‌گراید و اگر آیه‌ای از فراق و محرومیت از دیدار پروردگار بخواند، از آن بیمناک می‌شود.



امام جمعه شیراز با اشاره به دعای کمیل گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این دعا می‌فرماید اگرچه تحمل عذاب الهی ممکن است، اما فراق پروردگار برای انسان مؤمن بسیار دشوار است و این نشان می‌دهد اهل دل تا چه اندازه به مناجات با خداوند وابسته‌اند.



آیت الله دژکام ادامه داد: علما و اهل اخلاق تأکید کرده‌اند که انسان با استمرار نماز شب، به تدریج لذت مناجات و راز و نیاز با خداوند را درک می‌کند و همین عبادت، نعمتی تازه از سوی خداوند برای انسان است.

وی با اشاره به روایت‌هایی از حالات معنوی امیرالمؤمنین(ع) در شب‌های عبادت بیان کرد: امیرالمؤمنین(ع) در دل شب به شدت از خوف خداوند گریه و مناجات می‌کرد و این همان انسانی است که روزها در میدان مبارزه با دشمن، با شجاعت می‌ایستاد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس افزود: میان معنویت شبانه و شجاعت روزانه یک پیوند جدی وجود دارد؛ کسی که شب با خدای خود مناجات نکند و حساب خود را با خدا صاف نکند، نمی‌تواند روز در برابر دشمن با اقتدار بایستد.



آیت الله دژکام با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: قدرت فقط در ابزار جنگی خلاصه نمی‌شود؛ ابزار مهم است، اما قدرت واقعی در اراده پولادین یک ملت است که عزت الهی و عظمت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.



وی با بیان اینکه شب مردان خدا روز جهان‌افروز است اظهار کرد: مردان خدا شب را با بندگی و مناجات سپری می‌کنند و روز در میدان جهاد و دفاع از حق حاضر می‌شوند.



شهادت؛ عزت و کرامت در مسیر حسین(ع)



امام جمعه شیراز در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های اربعین این است که شهادت و فداکاری در راه خدا شکست نیست، بلکه برای پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) کرامت و سعادت است.



وی با اشاره به حضور مردم در آیین‌های اربعین افزود: همه مردم امکان حضور در کربلا را ندارند، اما برگزاری راهپیمایی اربعین و حضور در حرم‌های اهل‌بیت(ع) در شیراز فرصت ارزشمندی برای عرض ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) است.



آیت الله دژکام با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) ادامه داد: وجود حرم‌های مطهر فرزندان امام موسی کاظم(ع) در شیراز نعمتی بزرگ برای مردم این شهر است و باید از این ظرفیت معنوی بیش از پیش بهره گرفت.



شهیدان؛ چراغی برای هدایت بشریت



نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اینکه راه امام حسین(ع) مسیر مبارزه با جهل و گمراهی است، گفت: انسان آزاده وظیفه دارد برای نجات انسان‌ها از جهل و ضلالت تلاش کند، حتی اگر در این مسیر به شهادت برسد.



وی افزود: اگر امام حسین(ع) قیام نمی‌کرد، امروز خبری از این حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم نبود و شهدای ما نیز امروز در برابر جریان‌های انحرافی و ظلم جهانی، به چراغ راه ملت‌ها تبدیل شده‌اند.



آیت الله دژکام گفت: اینکه زائران ایرانی پس از بازگشت از عراق و حج از تغییر نگاه مردم نسبت به ملت ایران سخن می‌گویند، نشان می‌دهد حرکت ملت ایران در بسیاری از نقاط جهان اثرگذار بوده و الگویی برای ایستادگی در برابر ظلم ایجاد کرده است.

مسیر ایستادگی به پیروزی می‌رسد

امام جمعه شیراز با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین بیان کرد: یکی دیگر از درس‌های اربعین این است که مسیر ایستادگی در برابر ظلم، کفر و ستم، در نهایت به پیروزی منتهی می‌شود.



وی افزود: در زیارت اربعین شهادت می‌دهیم که خداوند وعده خود را محقق می‌کند و کسانی را که حق را یاری نکردند، به کیفر می‌رساند؛ بنابراین نباید اجازه داد وسوسه و تردید در دل مردم نسبت به آینده راه مقاومت ایجاد شود.



انتقاد از جاه‌طلبی حاکمان و تأکید بر ایران قوی



آیت الله دژکام با اشاره به وضعیت منطقه و تحولات فلسطین گفت: بسیاری از جنایت‌ها و تنش‌ها برای حفظ قدرت و موقعیت سیاسی انجام می‌شود و این رفتارها یادآور عملکرد حاکمان ظالم تاریخ است.



وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره ضرورت قدرتمند شدن ایران افزود: تنها قدرت و اقتدار ایران است که می‌تواند در برابر ظلم‌هایی که قدرت‌های استکباری در منطقه انجام می‌دهند، ایستادگی کند.

هشدار درباره کمرنگ شدن غیرت دینی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گزارش‌ها و مطالب مطرح‌شده درباره هتک حرمت مقدسات، بر ضرورت حفظ حساسیت جامعه نسبت به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه برخورد با مسائل اجتماعی باید در چارچوب قانون و با هماهنگی مسئولان انجام شود، گفت: هیچ‌کس نباید خودسرانه اقدام کند، اما در عین حال نباید اجازه داد غیرت دینی در جامعه کمرنگ شود.



آیت الله دژکام افزود: دشمن تلاش می‌کند برخی مسائل را در فضای اجتماعی عادی‌سازی کند و در چنین شرایطی باید هم کار فرهنگی انجام داد و هم مسائل را با مدیریت صحیح مسئولان دنبال کرد.

وی در پایان بر ضرورت هوشیاری در برابر آنچه «فتنه‌های آخرالزمانی» خواند، تأکید کرد و گفت: از مسائل کوچک در کوچه و خیابان تا جنگ و تقابل با دشمنان، همه نیازمند مدیریت و هوشیاری است و باید برای حفظ عزت و اقتدار کشور تلاش کرد.

امام جمعه شیراز در پایان خطبه‌های نماز جمعه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مدافع عزت و عظمت ایران اسلامی، به‌ویژه شهید سرتیپ خلبان مجید کاظمی، اظهار کرد: نماز جمعه امروز در حضور معنوی این شهید والامقام برگزار می‌شود و از خداوند می‌خواهیم روح این شهید را با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) محشور کند.