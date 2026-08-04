آمادگی کامل دستگاه قضایی برای تأمین امنیت زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز سه‌شنبه همزمان با ایام اربعین حسینی با حضور در پایانه مرزی شلمچه، از بخش‌های مختلف این مرز بازدید کرد و روند خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این بازدید میدانی که با همراهی استاندار خوزستان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر انجام شد، ضمن بررسی زیرساخت‌ها و وضعیت تردد زائران، بر اهمیت تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات مطلوب به عاشقان حسینی تأکید کرد.

وی در ادامه از شعب کشیک دادسرا و شورای حل اختلاف مستقر در مرز شلمچه بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت رسیدگی به مراجعات مردمی و فعالیت این شعب، بر نظارت مستمر بر روند خدمت‌رسانی تأکید نمود.

دهقانی در بخش دیگری از این بازدید با حضور در موکب دادگستری استان، از روند ارائه خدمات به همکاران قضایی و اداری که از سراسر کشور برای عزیمت به عتبات عالیات به این استان مراجعه کرده‌اند، بازدید کرد. رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن بررسی وضعیت اسکان و استراحت و پارکینگ خودرویی در نظر گرفته شده برای این همکاران، پیگیری‌های لازم را جهت رفع کمبودهای موجود انجام داد.

وی در پایان ضمن گفتگو با همکاران معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی که عهده‌دار این موکب خدمت‌رسانی بودند، از تلاش‌های جهادی آنان در راستای خدمت به زائران اربعین حسینی در این کنگره عظیم جهانی قدردانی کرد.