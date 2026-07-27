تأمین امنیت زائران اربعین اولویت قضایی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در بازدید از پایانه مرزی چذابه با همراهی دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ و مسئولیتی سنگین است و همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی، انسجام و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه میزبانی شایسته از زائران را فراهم کنند.

وی افزود: نگاه مجموعه قضایی در مرزها، نگاهی حمایتی، مسئله‌محور و مبتنی بر پیشگیری است، هر موضوعی که احتمال ایجاد آسیب یا اختلال در روند خدمت‌رسانی به زائران را داشته باشد، باید پیش از وقوع شناسایی و مدیریت، برطرف شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر جایگاه مهم مرزهای شلمچه و چذابه در تردد زائران عتبات عالیات گفت: رویکرد ما در این مسیر باید خدمت‌رسان، کرامت‌مدار و پیشگیرانه باشد زیرا هرگونه نقص در حوزه‌های خدماتی، امدادی، اجرایی، انتظامی می‌تواند برای زائران مشکل‌ساز شود.

وی ادامه داد: ضروری است همه بخش‌ها با آمادگی کامل، دقت لازم و برنامه‌ریزی منسجم از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند چرا که پیشگیری محور اصلی مدیریت در مرزها است.

دهقانی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به زائران را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش آسیب‌ها دانست، بیان کرد: ارائه هشدارها، آموزش‌ها و توصیه‌های لازم به زائران به‌ویژه درباره مسائل قانونی، تفاوت ضوابط و مقررات کشور عراق، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات و پیشگیری از بروز برخی جرائم، آسیب‌ها داشته باشد.

وی تصریح کرد: ساماندهی خودروها، ارتقای امنیت آن‌ها، نظم‌بخشی در محل استقرار خودروها، گشت‌زنی‌های مستمر و پایش تصویری، موجب آرامش خاطر زائران شده است و این روند باید با دقت و حساسیت بیشتری استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری خوزستان درباره حضور همکاران قضایی در مرزها نیز گفت: استقرار همکاران قضایی با هدف پشتیبانی از روند خدمت‌رسانی و رفع موانع انجام شده است و حضور مجموعه قضایی در این ایام صرفاً برای تشکیل پرونده یا انجام اقدامات قضایی نیست بلکه هدف، ارائه حمایت قضایی، اتخاذ تصمیم‌های فوری در مواقع ضروری، کمک به حل مسائل و همراهی با سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: در ایام اربعین لازم است اعضای شورای قضایی، دادستان‌ها، مسئولان قضایی کشیک، همکاران حقوقی، شورای حل اختلاف و دیگر بخش‌های مرتبط به‌صورت مستمر در دسترس و آماده خدمت باشند تا در صورت بروز هرگونه مسئله، تصمیم‌گیری لازم با سرعت، دقت و تدبیر انجام شود.

دهقانی با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت زائران اظهار کرد: در حوزه امنیت، حتی یک غفلت یا سهل‌انگاری ساده نیز ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، بنابراین تقویت ایست‌های بازرسی، رصد مستمر شرایط و پایش دقیق تصویری در مرزها امری ضروری، اجتناب‌ناپذیر است.