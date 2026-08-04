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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

آسیب به رادار اصلی فرودگاه نجران عربستان در حمله پهپادی یمن

آسیب به رادار اصلی فرودگاه نجران عربستان در حمله پهپادی یمن

منابع خبری از هدف قرار گرفتن رادار اصلی فرودگاه نجران عربستان در حمله‌ای پهپادی از یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای اعلام کردند که رادار اصلی فرودگاه نجران در جنوب عربستان در جریان یک حمله پهپادی که از یمن انجام شده، هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، این حمله سامانه راداری فرودگاه را هدف قرار داده و ارزیابی میزان خسارت همچنان ادامه دارد.

همچنین در این گزارش‌ها آمده است که بسته به نوع رادار مورد استفاده، آسیب به این سامانه می‌تواند احتمال شناسایی پرتابه‌ها و اهداف هوایی در حملات احتمالی آینده را کاهش دهد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه از حمله پهپادی به یک هدف حساس در فرودگاه «نجران» خبر داده بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص ادامه داد: ما به دشمن سعودی تأکید می‌کنیم که هرگونه نقض حریم هوایی ما، بی‌پاسخ یا بدون مجازات نخواهد ماند.

کد مطلب 6908519

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