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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

مذاکرات عربستان با یمن برای کاهش تنش

مذاکرات عربستان با یمن برای کاهش تنش

عربستان سعودی از طریق عمان تلاش‌های دیپلماتیکی را برای جلوگیری از تشدید تنش با انصارالله یمن انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابعی گزارش داد که عربستان سعودی از طریق عمان تلاش‌های دیپلماتیکی را برای جلوگیری از تشدید درگیری با انصارالله یمن انجام می‌دهد.

به ادعای این گزارش در عین حال عربستان سعودی در صورت شکست مذاکرات، خود را برای جنگ آماده می‌کند.

بلومبرگ اعلام کرد که آمریکا عربستان سعودی را از حملات متقابل منصرف کرده است زیرا بیم آن دارد که تشدید خصومت‌ها، بازارهای جهانی کشتیرانی و انرژی را بیشتر مختل کند و احتمالاً تنگه باب المندب یکی دیگر از گلوگاه‌های حیاتی برای جریان انرژی را ببندد.

در ۲۰ ژوئیه، انصارالله یمن محاصره دریایی را بر عربستان سعودی اعمال کرد.

کد مطلب 6908469

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