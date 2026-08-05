برگزیدگان عکاسی اربعین در کربلا تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هم اندیشی اتحادیه بین المللی عکاسان اربعین امروز هم‌زمان با اربعین حسینی در کربلا برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام دکتر حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، با قدردانی از رئیس انجمن عکاسان و هنرمندان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای هنر، عکاسی است؛ چراکه یک عکس می‌تواند موضوعات و مفاهیمی را که گاه با زبان و کلمات به‌خوبی قابل درک نیستند، روایت و برای مخاطب ملموس کند.

وی با اشاره به عظمت حرکت اربعین حسینی افزود: اربعین رویدادی بزرگ و تأثیرگذار برای بشریت است و عکاسان مسئولیت دارند این حرکت عظیم را با ثبت تصاویر ماندگار، در تاریخ ثبت و برای نسل‌های آینده روایت کنند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: در حالی که برخی در گذشته تلاش می‌کردند پیشینه و سابقه راهپیمایی اربعین را نادیده بگیرند، امروز تصاویر ارزشمندی از حضور علما و شخصیت‌های دینی در مراسم اربعین، مربوط به بیش از یک قرن پیش، در اختیار داریم که گواهی روشن بر ریشه‌دار بودن این حرکت عظیم است.

احمدی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای تحریف حقیقت اربعین، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای، تصریح کرد: امروز مسئولیت عکاسان اربعین سنگین‌تر از گذشته است و آنان باید با نگاهی دقیق، هنرمندانه و روایت‌گر، ابعاد مختلف این حرکت جهانی را به تصویر بکشند.

وی تأکید کرد: باید افق‌های تازه‌ای در روایت تصویری اربعین گشوده شود و عکاسان اربعین می‌توانند در این مسیر پیشگام باشند. امیدواریم با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر و عکاسی، بتوانیم افق‌های جدیدی را پیش روی روایت جهانی اربعین حسینی باز کنیم.

خستگی در مسیر اربعین معنایی ندارد

در ادامه ، کمال الدین شاهرخ با قدردانی از تلاش عکاسان عراقی، از پوشش گسترده و حرفه‌ای مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» قدردانی کرد و گفت: عکاسان عراقی با ثبت تصاویر ماندگار، نقش مهمی در روایت این مراسم باشکوه داشتند.

وی با بیان اینکه اربعین امسال با استقبال و حضور بسیار خوب عکاسان همراه بوده است گفت: با وجود خستگی مسیر، تمامی عکاسان در تلاش بودند تا صحنه‌های ارزشمندی را به تصویر بکشند، چرا که در مسیر اربعین اساساً خستگی معنایی ندارد.

شاهرخ با اشاره به برنامه‌ریزی برای دو پروژه عکاسی جدید تصریح کرد: پروژه نخست، ادامه کتاب کربلا طریق‌الاقصی‌است که جلد سوم آن با رویکردی جدید و بر پایه مجموعه‌عکس، روایت‌ها و قصه‌های اربعین منتشر خواهد شد؛ چرا که هدف ما عبور از تک‌عکس و حرکت به سمت ثبت مقالات تصویری و داستان پشت هر عکس است.

وی با بیان اینکه عکس‌های اربعین مربوط به سال‌های اخیر و به‌ویژه سال ۲۰۲۴ خواهد بود گفت: پروژه دوم که اتفاقی غیرقابل‌تکرار محسوب می‌شود، ثبت و جمع‌آوری تصاویر مراسم تشییع پیکر شهیدان است که تلاش داریم این مجموعه کامل را با همکاری عکاسان ایرانی و عراقی و به همت اتحادیه به چاپ برسانیم.

شاهرخ با اشاره به نقش ماندگار این آثار در ترویج عکاسی دینی تصریح کرد: ارسال این آثار و تدوین آن‌ها با همراهی اساتید برجسته، گامی مؤثر در انتشار مفاهیم عکاسی آئینی و منتقل کردن این پیام‌ها به مخاطبان خواهد بود.

اربعین پیش از آنکه سوژه عکاس باشد، مسیر رشد اوست

روح‌الله امینی، عکاس، با تأکید بر تأثیر عمیق اربعین بر نگاه و جهان‌بینی عکاسان گفت: سال‌ها تصور می‌کردیم ما اربعین را عکاسی و روایت می‌کنیم، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که این اربعین است که برای ما مسیر می‌سازد و ما را رشد می‌دهد.

وی با اشاره به نقش اثرگذاری عکس بر خود عکاس اظهار کرد: عکاس هنگام ثبت یک تصویر، نخستین مخاطب اثر هنری خود است؛ یعنی پیش از آنکه عکس بر مخاطبان اثر بگذارد، باید بر خود عکاس تأثیر بگذارد و در نگاه و درون او تغییری ایجاد کند.

امینی افزود: پس از سال‌های نخست فعالیت در عکاسی اربعین، متوجه شدم اولین اتفاق باید در وجود خود ما رخ دهد. اربعین باید پیش از آنکه در قاب دوربین ثبت شود، ما را رشد دهد و نگاه ما را دگرگون کند.

این عکاس با بیان اینکه ثبت تصاویر زائران تنها یک فعالیت حرفه‌ای نیست، ادامه داد: وقتی از نوجوانی عکاسی می‌کنم که مسیر بصره تا کربلا را طی کرده است، این تصویر باید ابتدا بر من اثر بگذارد. اگر عکاس از آنچه می‌بیند و ثبت می‌کند تأثیر بپذیرد، آن اثر می‌تواند مخاطب را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از ثبت صرف تصاویر گفت: یکی از موضوعاتی که امروز از آن فاصله گرفته‌ایم، توجه به تأثیر درونی و انسانی روایت‌هاست.

اربعین امروز بیش از هر زمان دیگری به قصه و روایت نیاز دارد؛ روایت‌هایی که فراتر از ثبت صحنه‌ها، حقیقت این مسیر، تجربه زائران و تحول انسان‌ها را به تصویر بکشد.

امینی خاطرنشان کرد: عکاسی اربعین تنها ثبت جمعیت، مسیر و آیین‌ها نیست؛ هر تصویر باید بخشی از یک داستان باشد؛ داستانی که ابتدا عکاس را دگرگون کند و سپس بتواند پیام و حقیقت اربعین را به مخاطبان منتقل کند.

در پایان برنامه برگزیدگان این رویداد در مراسمی مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.