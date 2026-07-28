خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی-در آستانه اربعین حسینی، دوربین عکاس در پیادهروی عظیم اربعینیان تنها ابزار ثبت تصویر نیست، بلکه رسانهای برای روایت بزرگترین حرکت مردمی جهان اسلام است، رویدادی که هر سال میلیونها انسان از ملیتها، فرهنگها و زبانهای گوناگون را در مسیری مشترک گرد هم میآورد و هزاران داستان ناگفته را در دل خود جای میدهد.
با وجود گستردگی این حماسه، بخش قابل توجهی از تصاویر منتشرشده در سالهای اخیر، به قابهایی محدود و تکرارشونده خلاصه شده است، قابهایی که اگرچه بخشی از شکوه اربعین را بازتاب میدهند، اما هنوز فاصلهای جدی با روایت عمیق، انسانی و مستند این رخداد عظیم دارند.
عکاسی اربعین بیش از آنکه به مهارت فنی وابسته باشد، نیازمند نگاه روایتمحور، شناخت میدانی، برنامهریزی دقیق و جسارت عبور از مسیرهای همیشگی است. عکاسی که تنها در جستوجوی ثبت یک تصویر باشد، شاید به قابی چشمنواز برسد، اما عکاسی که به دنبال روایت باشد، بخشی از تاریخ را ماندگار خواهد کرد.
راههای منتهی به کربلا، تنها مسیرهای پیادهروی نیستند و هر موکب، هر خادم، هر خانواده عراقی و هر زائر، داستانی مستقل و گاه شگفتانگیز دارد که میتواند سوژه یک گزارش تصویری ماندگار باشد و بسیاری از این روایتها هنوز دیده نشدهاند و در ازدحام تصاویر مشابه، کمتر مجال ظهور یافتهاند.
تجربه نشان داده است که موفقیت در عکاسی اربعین، بیش از آنکه محصول شانس باشد، نتیجه شناخت مسیرها، مدیریت زمان، ارتباط با مردم محلی و آمادگی کامل برای حضور در موقعیتهای پیشبینینشده است و ثبت یک عکس ماندگار، حاصل ساعتها مطالعه، برنامهریزی و صبوری در میدان است.
در این میان، یکی از مهمترین چالشهای عکاسان خبری، گرفتار شدن در چرخه تولید روزانه تصویر و پاسخ به نیاز رسانههاست، موضوعی که گاه فرصت کشف سوژههای ناب و روایتهای کمتر دیدهشده را از آنان میگیرد و دامنه نگاه را به قابهای آشنا محدود میکند.
از سوی دیگر، شناخت فرهنگ، جغرافیا و مناسبات اجتماعی عراق، نقشی تعیینکننده در موفقیت یک پروژه عکاسی دارد. بسیاری از سوژههای ارزشمند نه در مسیرهای اصلی، بلکه در حاشیه راهها، خانههای مردم، موکبهای کوچک و گفتوگوهای کوتاه با خادمان و زائران شکل میگیرد؛ جایی که دوربین، بیش از هر زمان دیگری، به ابزار روایت تبدیل میشود.
ثبت اربعین، تنها ثبت اجتماع میلیونی نیست، بلکه مستندسازی سبک زندگی، فرهنگ خدمت، ایثار، همدلی و ایمان مردمانی است که هر یک با انگیزهای متفاوت در این مسیر قدم میگذارند و همین تنوع روایتهاست که اربعین را به یکی از غنیترین میدانهای عکاسی مستند در جهان تبدیل کرده است.
بررسی تجربههای میدانی عکاسان باسابقه نشان میدهد که خلق آثار ماندگار، نیازمند فاصله گرفتن از نگاه کلیشهای و حرکت به سوی کشف جزئیاتی است که کمتر دیده شدهاند، جزئیاتی که گاه از یک قاب باشکوه، تأثیرگذارتر و ماندگارتر هستند و میتوانند روایت تازهای از این حماسه جهانی ارائه دهند.
در همین راستا، گفتوگوی پیش رو، روایت تجربههای میدانی یکی از عکاسان پیشکسوت خبری و آیینی است که سالها حضور مستمر در مسیرهای اربعین، نگاه او را به سوی اهمیت برنامهریزی، روایتپردازی، کشف سوژههای مغفول و ثبت عکسهایی سوق داده است که فراتر از یک تصویر، بخشی از حافظه تاریخی این رویداد عظیم را شکل میدهند.
عکاس اربعین نباید اسیر یک فریم شود بلکه باید روایتگر تمام مسیر باشد
امیر حسامینژاد با اشاره به تجربه سالها حضور در مأموریتهای عکاسی اربعین اظهار کرد: پیش از هر سفر، برنامهریزی دقیق و هماهنگیهای لازم را انجام میدهم و معتقدم موفقیت در عکاسی چنین رویداد بزرگی بیش از هر چیز به شناخت مسیر و مدیریت زمان وابسته است.
وی که از پیشکسوتان عکاسی خبری است افزود: برخی عکاسان از ساعتها قبل در یک نقطه مستقر میشوند تا تنها یک قاب خاص را ثبت کنند اما من هیچگاه نتوانستهام چنین رویکردی را بپذیرم، زیرا احساس میکنم در این صورت بخش بزرگی از اتفاقات مسیر را از دست خواهم داد.
وی ادامه داد: یک بار هنگام طلوع آفتاب در مسیر میان کوفه و نجف مشاهده کردم یکی از همکاران از ساعات اولیه صبح در یک نقطه ایستاده بود تا عبور سوژه مورد نظرش را ثبت کند، اما با خودم فکر کردم که نمیتوانم پنج یا شش ساعت تنها به امید یک عکس در همان محل باقی بمانم.
عکاس باید روایتگر مسیر باشد نه شکارچی یک قاب
حسامینژاد با اشاره به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید در نجف اشرف بیان کرد: از همان ساعات ابتدایی صبح مسیرهای مختلف را طی کردیم و بارها میان پل ورودی نجف، مسیر حرم امیرالمؤمنین (ع) و جاده نجف رفتوآمد داشتیم زیرا با تغییر زاویه نور، چهرهها، سایهها، فضای مسیر و حتی آرایش نیروهای حاضر در تأمین امنیت مراسم نیز تغییر میکرد و هر لحظه ظرفیت خلق تصویری تازه را داشت.
وی گفت: اگر تمام وقت خود را صرف انتظار برای یک فریم میکردم، دهها صحنه ارزشمند دیگر را از دست میدادم و این با رسالت عکاس خبری همخوانی ندارد.
این پیشکسوت عکاسی افزود: همواره این نگرانی وجود دارد که سوژه از مسیری متفاوت عبور کند و تمام ساعاتی که برای ثبت آن صرف شده بینتیجه بماند و چنین ریسکی در رویدادی مانند اربعین که در گسترهای وسیع جریان دارد، منطقی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در اربعین نمیتوان تنها به فکر یک تصویر خاص بود، زیرا هر قدم این مسیر، روایت تازهای از ایمان، خدمت، همدلی و حرکت مردم را در خود جای داده است.
در اربعین من عکاسم نه زائر
حسامینژاد با بیان اینکه مأموریت عکاس در اربعین با سفر زیارتی تفاوت دارد اظهار کرد: زمانی که برای عکاسی به عراق میروم، هدفم زیارت به معنای متعارف نیست زیرا وظیفه من ثبت لحظههایی است که شاید دیگر هرگز تکرار نشوند.
وی افزود: اگر قرار باشد زیارتی داشته باشم، آن زیارت را با عکسهایم انجام میدهم و معتقدم عکاسان و تصویربرداران باید احساس، حال و هوای این مسیر را با آثار خود برای آیندگان حفظ کنند.
وی ادامه داد: ثبت تصاویر اربعین تنها تولید عکس نیست بلکه انتقال یک تجربه تاریخی و فرهنگی به نسلهای آینده است و این مسئولیت، نگاه متفاوتی را از عکاس طلب میکند.
این پیشکسوت عکاسی خبری گفت: رسالت ما آن است که آنچه در این مسیر رخ میدهد با زبان تصویر ماندگار شود و آیندگان بتوانند حقیقت این حرکت عظیم مردمی را از خلال عکسها درک کنند.
حسامینژاد با اشاره به یکی از صحنههای ثبتشده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: برای ثبت آن لحظات حساس ناچار شدم در دو نقطه با برخی افراد حاضر در محل بحث کنم که اجازه دهند جلوتر بروم زیرا اگر فرصت را از دست میدادم امکان ثبت تصاویر از بین میرفت.
وی افزود: هنگام عبور خودروی حامل پیکر رهبر شهید، فرصت تصمیمگیری بسیار کوتاه بود و نمیتوانستم مأموریت حرفهای خود را متوقف کنم بنابراین تمام تلاشم را برای ایجاد زاویه مناسب انجام دادم.
وی گفت: پس از پایان مأموریت نزد فردی که میان ما سوءتفاهم ایجاد شده بود رفتم، از او عذرخواهی کردم و با احترام و روبوسی از یکدیگر جدا شدیم زیرا معتقدم اخلاق حرفهای باید همواره در کنار انجام مأموریت حفظ شود.
حسامینژاد ادامه داد: پس از آن نیز نیروهای عراقی از مردم خواستند مسیر را برای فعالیت عکاسان باز بگذارند زیرا ثبت این تصاویر را بخشی از ضرورت مراسم میدانستند.
ظرفیتهای مغفول مسیرهای مختلف اربعین
وی با اشاره به تجربه سفر در مسیرهای کمتر دیدهشده عراق در اربعین اظهار کرد: چند سال پیش همراه دو نفر از دوستان عکاس از مسیر سامرا، بغداد، کاظمین و سپس به سمت کربلا حرکت کردیم و این سفر نگاه متفاوتی نسبت به تنوع فرهنگی و اجتماعی مسیرهای منتهی به اربعین در اختیارمان قرار داد.
این پیشکسوت عکاسی گفت: فضای انسانی و فرهنگی این مناطق با مسیر نجف تا کربلا تفاوتهای قابل توجهی دارد و سوژههای فراوانی برای ثبت وجود دارد که کمتر مورد توجه عکاسان قرار گرفته است.
وی افزود: بسیاری از عکاسان تنها چند روز مانده به اربعین وارد عراق میشوند و طبیعی است که تمرکز آنان بر مسیر نجف تا کربلا باشد اما اگر زمان بیشتری در اختیار باشد، مسیرهای دیگر نیز ظرفیتهای ارزشمندی برای روایت تصویری دارند.
حسامینژاد اظهار کرد: تصاویر ثبتشده از کاظمین، بغداد و مسیرهای منتهی به این شهرها بسیار کمتر دیده شدهاند در حالی که هر یک از این مناطق روایت مستقل و متفاوتی از فرهنگ زیارت و حضور مردم ارائه میکنند.
تفاوت عکاسی با صرفاً عکس گرفتن
وی با انتقاد از رویکرد برخی فعالان این حوزه عکاسی اربعین گفت: متأسفانه گاهی مشاهده میشود که برخی افراد تنها حجم زیادی عکس ثبت میکنند بدون آنکه نگاه عکاسانه و روایتمحور در آثارشان دیده شود.
حسامینژاد افزود: اخیرا یکی از همکارانم مجموعهای چند هزار فریمی از اربعین را برای انتشار به من نشان داد اما پس از مشاهده آن تصاویر احساس کردم بیشتر با انبوهی از عکسهای ثبتشده مواجه هستم تا مجموعهای که بر پایه اندیشه، روایت و نگاه حرفهای شکل گرفته باشد.
وی تأکید کرد: تفاوت عکاسی با صرفاً عکس گرفتن در همین نگاه روایتگر است و عکاس حرفهای باید بداند هر فریم، بخشی از یک داستان بزرگتر را روایت میکند، نه اینکه تنها ثبتکننده لحظهای گذرا باشد.
اربعین را نباید به چند قاب تکراری محدود کرد
حسامینژاد با اشاره به آسیبهای موجود در عکاسی اربعین اظهار کرد: یکی از جدیترین آسیبهایی که عکاسان حرفهای را تهدید میکند، محدود شدن نگاه آنان به انجام سفارشهای خبری و کسب درآمد است، موضوعی که موجب میشود عکاس نتواند با نگاه مستقل و خلاقانه به روایت این رویداد عظیم بپردازد.
وی که از پیشکسوتان عکاسی خبری است افزود: زمانی که عکاس متعهد به انجام سفارش یک رسانه یا مجموعه خاص میشود، ناچار است مطابق انتظار سفارشدهنده عمل کند و همین مسئله آزادی عمل او را برای یافتن سوژههای ناب و متفاوت کاهش میدهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل در ایام اربعین معمولاً پروژههای مالی را قبول نمیکنم، در حالی که هر سال پیشنهادهای متعددی از عراق با مبالغ قابل توجه دریافت میکنم اما احساس میکنم چنین همکاریهایی مانع از شکلگیری نگاه مستقل در عکاسی میشود.
وی گفت: حتی چندی پیش از سوی یکی از مجموعههای عراقی درخواست همکاری برای معرفی عکاسان ایرانی مطرح شد، زیرا آنان معتقد بودند عکاسان ایرانی با هزینه کمتری فعالیت میکنند، اما ترجیح دادم وارد چنین همکاریهایی نشوم.
عکاس باید از تکرار فاصله بگیرد
حسامینژاد با اشاره به تجربه حضور در مسیرهای مختلف منتهی به کربلا اظهار کرد: در سفری که از سامرا آغاز شد و از بغداد و کاظمین ادامه پیدا کرد، فرصت مناسبی برای مشاهده ظرفیتهای کمتر دیدهشده این مسیرها فراهم شد.
وی افزود: در این مسیرها به دلیل نداشتن تعهد روزانه برای ارسال فوری عکس، فرصت بیشتری برای عکاسی و کشف سوژههای تازه وجود داشت و همین مسئله باعث شد تصاویر متفاوتتری ثبت شود.
این پیشکسوت عکاسی خبری بیان کرد: طی دو سه سال اخیر آثار شاخص و قابل توجهی از مسیرهای سامرا، بغداد و کاظمین کمتر دیدهام و احساس میکنم بسیاری از عکاسان به دلیل تمرکز بر چند مسیر شناختهشده، ناخواسته در چرخه تکرار گرفتار شدهاند.
وی تصریح کرد: بخش عمدهای از تصاویر اربعین به چند لوکیشن ثابت محدود شده است، در حالی که با اندکی فاصله گرفتن از مسیرهای اصلی میتوان به قابهایی دست یافت که تاکنون کمتر ثبت شدهاند.
روایتهای پنهان در دل اربعین فراوان است
حسامینژاد اظهار کرد: معمولاً نگاه عکاسان به موکبها، خادمان و زائران در مسیرهای اصلی معطوف میشود، اما در شهرهایی مانند کاظمین و مناطق اطراف آن روایتهای فراوانی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: به تعداد زائرانی که راهی کربلا میشوند، روایت برای ثبت وجود دارد و حتی میتوان گفت تعداد این روایتها از شمار زائران نیز بیشتر است، زیرا هر فرد با داستان، انگیزه و تجربهای متفاوت قدم در این مسیر میگذارد.
وی ادامه داد: اگر عکاس زمان بیشتری برای گفتوگو و همراهی با مردم صرف کند، به سوژههایی دست پیدا خواهد کرد که ارزش تاریخی و مستند بالایی دارند و میتوانند نگاه مخاطب را با واقعیتهای کمتر دیدهشده اربعین آشنا کنند.
این پیشکسوت عکاسی خبری گفت: متأسفانه گاهی به دلیل عجله برای ثبت قابهای تکراری، فرصت پرداختن به این روایتهای انسانی از دست میرود.
داستانها از دل معاشرت با مردم شکل میگیرد
حسامینژاد با اشاره به یکی از خاطرات خود در نجف اظهار کرد: سالها پیش هنگام حضور در این شهر برای اجرای پروژه نصب ضریح، همراه یکی از دوستان به بازار نجف رفتیم و در آنجا با فروشندهای که سنگهای قیمتی عرضه میکرد، گفتوگو کردیم.
وی افزود: در ابتدا به دلیل نداشتن پول کافی، سوءتفاهمی میان ما ایجاد شد اما پس از آنکه فروشنده متوجه هدف حضورمان شد، با رویی گشاده برخورد کرد و حتی سنگهای بیشتری در اختیارمان قرار داد.
وی ادامه داد: پس از آن مرا به پشت مغازه خود برد و از زندگی، خانواده و سابقه خدمتش به زائران امام حسین (ع) سخن گفت و توضیح داد که هر سال برای خدمت در ایام اربعین، کسب و کار خود را برای مدتی تعطیل میکند.
حسامینژاد بیان کرد: این تجربه برای من نشان داد که بسیاری از روایتهای ارزشمند اربعین نه در مسیرهای شلوغ، بلکه در دل گفتوگو با انسانهایی نهفته است که بیادعا سالها در خدمت زائران هستند.
خلق آثار ماندگار نیازمند جسارت است
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه عکاسان اظهار کرد: اگر بتوانیم یک دوره از حضور خود در اربعین را صرف دنبال کردن تنها یک سوژه یا یک روایت انسانی کنیم، بدون تردید امکان ثبت عکسهایی ماندگار و تاریخی فراهم خواهد شد.
حسامینژاد افزود: همه ما از ظرفیت چنین کاری آگاه هستیم اما در عمل کمتر برای آن وقت میگذاریم و ترجیح میدهیم همان مسیرهای آشنا و قابهای تکرارشده را دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ثبت یک روایت عمیق و متفاوت، ارزشمندتر از تولید صدها تصویر مشابه است و عکاس حرفهای باید شجاعت خروج از مسیرهای تکراری را داشته باشد تا بتواند بخشی از تاریخ اربعین را با نگاهی تازه و ماندگار روایت کند.
عکس ماندگار اربعین حاصل برنامهریزی است نه شانس
حسامینژاد اظهار کرد: بسیاری از عکاسان تصور میکنند با حضور در یک نقطه یا حرکت بدون برنامه در مسیر میتوانند تصاویر شاخص ثبت کنند، در حالی که تجربه نشان داده است موفقیت در عکاسی اربعین بیش از هر چیز به شناخت لوکیشن، زمانبندی و پیشبینی مسیر حرکت زائران وابسته است.
وی افزود: عکاس نباید تنها به ثبت قابهای تکراری فکر کند بلکه باید برای یافتن روایتهای کوچک و کمتر دیدهشده برنامهریزی کند زیرا همین روایتها هستند که ارزش ماندگار پیدا میکنند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته همراه برخی از دوستان عکاس، روزها پیش از آغاز مراسم مسیرهای مختلف منتهی به کربلا را شناسایی میکردیم و محلهای مناسب عکاسی را از قبل مشخص میکردیم تا هنگام حضور زائران، زمان خود را صرف جستوجوی لوکیشن نکنیم.
وی گفت: در عراق تنها چند مسیر اصلی برای رسیدن به کربلا وجود دارد اما هر مسیر ظرفیتهای متفاوتی برای روایت تصویری دارد و اگر عکاس با شناخت قبلی وارد میدان شود، میتواند به نتایج ارزشمندتری دست پیدا کند.
باید به سراغ روایتهای پنهان رفت
حسامینژاد اظهار کرد: بخش عمده ظرفیت اربعین در روایتهایی نهفته است که کمتر دیده میشوند و متأسفانه بسیاری از عکاسان از کنار آنها عبور میکنند.
وی افزود: چند سال پیش در کربلا هنگام گفتوگوی دو نفر متوجه داستان خانوادهای شدم که در دوران حکومت صدام با وجود تهدیدهای شدید، همچنان از زائران امام حسین (ع) پذیرایی میکردند و حتی سه فرزند خود را در این راه از دست داده بودند اما باز هم خدمت به زائران را ترک نکرده بودند.
وی ادامه داد: تلاش کردم آن خانواده را پیدا کنم و این روایت را دنبال کنم اما موفق نشدم و همان زمان به این نتیجه رسیدم که بخش بزرگی از داستانهای اربعین هنوز روایت نشده است.
این پیشکسوت عکاسی خبری بیان کرد: هر زائر، هر موکب و هر خانوادهای که در مسیر خدمت میکند، داستانی منحصر به فرد دارد و اگر عکاسان به جای تکرار قابهای همیشگی به سراغ این روایتها بروند، آثار متفاوت و ماندگاری خلق خواهد شد.
مدیریت انرژی بخشی از مأموریت عکاس است
وی با اشاره به تجربه پوشش مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین حضور در اربعین گفت: بسیاری از همکاران برای رسیدن هرچه سریعتر به مقصد، بدون استراحت و برنامهریزی مسیر را طی میکنند اما نتیجه آن خستگی شدید و از دست رفتن فرصتهای عکاسی است.
حسامینژاد افزود: در یکی از مأموریتها پس از رسیدن به کربلا تصمیم گرفتم ابتدا چند ساعت استراحت کنم، تجهیزات خود را آماده سازم، باتریها را شارژ و کارتهای حافظه را تخلیه کنم و سپس با آمادگی کامل وارد میدان شوم.
وی ادامه داد: زمانی که برای عکاسی به حرم حضرت ابوالفضل (ع) رفتم، بسیاری از عکاسان به دلیل خستگی مفرط و کمبود امکانات، توان ادامه کار نداشتند اما مدیریت انرژی باعث شد بتوانم با تمرکز بیشتری مأموریت خود را دنبال کنم.
وی تصریح کرد: برنامهریزی برای استراحت، تغذیه، تجهیزات و زمان ارسال تصاویر، بخشی از مأموریت حرفهای عکاس است و نباید آن را نادیده گرفت.
شناخت مسیرها از ثبت عکس مهمتر است
این پیشکسوت عکاسی خبری اظهار کرد: شناخت دقیق مسیر حرکت زائران اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا بسیاری از موکبها و محلهای استراحت در ساعات مشخصی فعال میشوند و اگر عکاس از این زمانبندی اطلاع نداشته باشد، ممکن است بهترین سوژهها را از دست بدهد.
وی افزود: یک بار برای ثبت عبور کاروانی بزرگ، چند صد متر جلوتر از مسیر اصلی روی پلی مستقر شدم اما هنگامی که کاروان به آن محدوده رسید، هیچ زائری در مسیر دیده نمیشد زیرا همه در موکبهایی که از قبل پیشبینی شده بود برای استراحت توقف کرده بودند.
وی ادامه داد: همان تجربه به من آموخت که تنها انتخاب یک لوکیشن مناسب کافی نیست بلکه باید از برنامه حرکت زائران و محل توقف آنها نیز اطلاع داشت.
حسامینژاد گفت: بهترین راه برای دستیابی به این اطلاعات، ارتباط مستمر با عکاسان عراقی، خادمان موکبها و افرادی است که هر سال در مسیر حضور دارند زیرا این ارتباطها موجب میشود عکاس با آگاهی بیشتری برنامهریزی کند.
ارتباط مؤثر بسیاری از مشکلات را برطرف میکند
وی با اشاره به برخی تجربههای خود در عراق اظهار کرد: ارتباط صحیح با رانندگان، خادمان و نیروهای محلی اهمیت بسیار زیادی دارد و گاهی یک جمله نادرست میتواند مشکلات فراوانی ایجاد کند.
حسامینژاد افزود: در یکی از مأموریتها تنها به دلیل بیان یک عبارت نادرست از سوی راننده، گروه ما برای ساعاتی متوقف شد و بخشی از زمان مأموریت از دست رفت.
وی ادامه داد: عکاس باید با فرهنگ، حساسیتها و واژههای رایج در عراق آشنا باشد و حتی اگر لازم است، پیش از سفر اصطلاحات ضروری را فرا بگیرد تا در مسیر با مشکل مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مسیرها نیز همراهی افراد آشنا با منطقه و کسانی که ارتباط مناسبی با مردم محلی دارند، میتواند دسترسی به سوژههای ارزشمند را آسانتر کند.
عکاس باید برای ماندگاری اثر تلاش کند
این پیشکسوت عکاسی خبری در پایان اظهار کرد: دغدغه اصلی من این است که فرصتهای ارزشمند اربعین به سادگی از دست نرود و بتوانیم آثاری ثبت کنیم که سالها بعد نیز ارزش روایتگری خود را حفظ کنند.
وی افزود: اگر نگاه عکاسان از ثبت تصاویر تکراری به سوی کشف روایتهای انسانی و کمتر دیدهشده تغییر کند، اربعین هر سال میتواند منبع خلق مجموعههایی باشد که بخشی از تاریخ این رویداد عظیم را برای آیندگان ماندگار سازد.
وی تأکید کرد: امیدوارم تجربههای سالهای گذشته بتواند برای عکاسان جوان مفید باشد تا با برنامهریزی دقیقتر، شناخت بهتر مسیرها و توجه به روایتهای پنهان، آثار شاخصتر و ماندگارتری از بزرگترین اجتماع مذهبی جهان ثبت کنند.
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