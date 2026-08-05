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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

بیش از ۱۴ هزار مسافر اربعین در زنجان جابه‌جا شدند

بیش از ۱۴ هزار مسافر اربعین در زنجان جابه‌جا شدند

زنجان-رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از جابه‌جایی ۱۴ هزار و ۹۴۲ مسافر اربعین در قالب ۶۳۷ سفر (رفت و برگشت) از ۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفی گفت: طبق آمارهای مربوط به تردد مسافران در ایام اربعین حسینی، حجم بالای جابه‌جایی زائران و مسافران در مسیرهای منتهی به مرزها را شاهد هستیم.

یوسفی با اشاره به اهمیت ویژه ایام اربعین در مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا برای تردد به سمت مرزها آمارهای ثبت‌شده در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد نشان‌دهنده فعالیت گسترده ناوگان جاده‌ای استان است.

وی افزود: در این بازه زمانی هشت هزار و ۳۵۵ مسافر در قالب ۴۲۰ سفر به مقصد پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

یوسفی در ادامه با تفکیک آمار ترددها تصریح کرد: علاوه بر این ۶ هزار و ۵۸۷ مسافر نیز در قالب ۲۱۷ سفر از پایانه های مرزی جابه‌جا شده‌اند که در مجموع رقم ۱۴ هزار و ۹۴۲ مورد جابه‌جایی مسافر در قالب ۶۳۷ سفر در این بازه زمانی ثبت شده است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر آمادگی کامل برای ایام اربعین حسینی افزود: تمام توان عملیاتی و نظارتی این اداره کل برای تسهیل تردد زائران و مسافران در این ایام به کار گرفته شده که هدف ما در ایام اربعین، تضمین سلامت، امنیت و سرعت در جابه‌جایی مسافران از طریق نظارت دقیق بر ناوگان عمومی و پایانه‌های مسافربری است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌هایی به‌صورت شبانه‌روزی بر وضعیت ترددها و عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر نظارت دارند تا هیچ‌گونه خللی در مسیرهای مواصلاتی استان به سمت پایانه‌های مرزی ایجاد نشود

کد مطلب 6908651

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