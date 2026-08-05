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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین برپا شد

۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین برپا شد

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین برپا شده است.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: این غرفه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان محلی و ارائه محصولات تولیدی آنان به زائران برپا شده‌اند و زائران اربعین علاوه بر بهره‌مندی از خدمات موکب‌ها، با سوغات و دست‌ساخته‌های هنرمندان ایلامی نیز آشنا می‌شوند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به ۳۰ هزار صنعتگر در قالب ۳۳ رشته صنایع‌دستی در استان ایلام فعالیت می‌کنند، افزود: این صنعتگران با تولید محصولات متنوع از جمله گلیم، جاجیم، حصیر، سفال، چرم و زیورآلات، نقش مؤثری در اقتصاد خانواده و جامعه ایفا می‌کنند و این نمایشگاه‌ها، بستری مناسب برای عرضه محصولات آنان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه صنایع دستی، بخشی از هویت و فرهنگ مردمان این دیار است، تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و ایجاد بازارهای فروش مناسب برای محصولات آنان، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و با توجه به اینکه اربعین فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان است، تلاش می‌شود تا با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، زمینه‌های رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم آوریم.

شریفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از تولیدکنندگان، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت توسعه صنایع دستی و گردشگری استان برداشت و امیدواریم با استقبال زائران از این غرفه‌ها، شاهد رونق دوباره صنایع دستی و افزایش درآمد هنرمندان باشیم.

کد مطلب 6908664

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