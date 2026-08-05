فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی ۱۵۰ غرفه صنایعدستی در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: این غرفهها با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان محلی و ارائه محصولات تولیدی آنان به زائران برپا شدهاند و زائران اربعین علاوه بر بهرهمندی از خدمات موکبها، با سوغات و دستساختههای هنرمندان ایلامی نیز آشنا میشوند.
وی با بیان اینکه هماکنون نزدیک به ۳۰ هزار صنعتگر در قالب ۳۳ رشته صنایعدستی در استان ایلام فعالیت میکنند، افزود: این صنعتگران با تولید محصولات متنوع از جمله گلیم، جاجیم، حصیر، سفال، چرم و زیورآلات، نقش مؤثری در اقتصاد خانواده و جامعه ایفا میکنند و این نمایشگاهها، بستری مناسب برای عرضه محصولات آنان و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه صنایع دستی، بخشی از هویت و فرهنگ مردمان این دیار است، تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و ایجاد بازارهای فروش مناسب برای محصولات آنان، از اولویتهای اصلی این اداره کل است و با توجه به اینکه اربعین فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان است، تلاش میشود تا با برگزاری چنین نمایشگاههایی، زمینههای رونق اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم آوریم.
شریفی در پایان با قدردانی از تلاشهای هنرمندان و دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاهها، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و حمایت از تولیدکنندگان، میتوان گامهای مؤثری در جهت توسعه صنایع دستی و گردشگری استان برداشت و امیدواریم با استقبال زائران از این غرفهها، شاهد رونق دوباره صنایع دستی و افزایش درآمد هنرمندان باشیم.
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