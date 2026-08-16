به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان تاکستان که با حضور رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران از ارکان مهم تعالی و پیشرفت جامعه هستند و در پویایی، رشد و ارتقای فرهنگ عمومی و سلامت جامعه نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای خارجی علیه کشور افزود: دشمن به دنبال افزایش فشار اقتصادی و کاهش تابآوری مردم است و در چنین شرایطی رسانهها باید از ظرفیت قلم و فضای مجازی برای حفظ اتحاد و انسجام جامعه استفاده کنند.
فرماندار تاکستان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه بیان کرد: رسانهها باید با دانش و ظرفیتهایی که در اختیار دارند برای حاکم شدن امید در جامعه تلاش کنند و در کنار مسئولان برای حل مسائل و مشکلات شهرستان گام بردارند.
تاکستان در جمع شهرستانهای منتخب اجرای طرح پزشک خانواده
سلمانی با اشاره به انتخاب تاکستان به عنوان یکی از شهرستانهای منتخب کشور برای اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده تصریح کرد: این طرح مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه قرار دارد و میتواند در کاهش هزینههای خانوار و ارتقای سلامت شهروندان مؤثر باشد.
وی از رسانهها خواست با اطلاعرسانی و آگاهیبخشی مناسب، مجموعه بهداشت و درمان شهرستان را در اجرای موفق این طرح همراهی کنند.
پاسخگویی به مطالبات مردم با رویکرد محلهمحوری
فرماندار تاکستان در ادامه با اشاره به ضرورت پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردم گفت: تلاش کردهایم مطالبات مردم که از طریق پیامرسانها و راههای ارتباطی مطرح میشود به مسئولان مربوطه منتقل و پیگیری شود.
وی با اشاره به اجرای میز خدمت در اجتماعات مردمی اظهار کرد: تاکستان از نخستین شهرستانهایی بود که میز خدمت را به اجتماعات مردم برد و تلاش داریم این روند با حضور مسئولان در میان مردم استمرار داشته باشد.
سلمانی افزود: در راستای سیاست محلهمحوری، میزهای خدمت در بخشهای مختلف شهرستان برپا شده و حضور مسئولان در مساجد نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مسائل و مشکلات محلات با حضور معتمدان، روحانیون، مسئولان پایگاههای بسیج و مردم شناسایی و بر اساس اولویت پیگیری شود.
تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت تاکستان
فرماندار تاکستان با اشاره به احصای نظام مسائل شهرستان گفت: راههای روستایی، تأمین آب شرب، کشاورزی، تکمیل مجتمع گلخانهای نودهک، صنعت و منطقه ویژه اقتصادی از جمله مهمترین مسائل شهرستان هستند که بر اساس اولویت در حال پیگیری است.
سلمانی همچنین درباره منطقه ویژه اقتصادی تاکستان گفت: برای رفع مشکلات زیستمحیطی و حریم این پروژه جلسات مختلفی برگزار شده و در صورت فراهم شدن شرایط، عملیات اجرایی آن در هفته دولت با حضور یکی از اعضای هیئت دولت آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به پروژههای آبرسانی شهرستان افزود: با تکمیل مجتمع آبرسانی فارسجین، مشکل آب حدود ۴۰ روستا برطرف خواهد شد و برای آبرسانی به سایر روستاهای شهرستان نیز اقدامات لازم در حال انجام است.
فرماندار تاکستان تکمیل پروژههای نیمهتمام را از اولویتهای شهرستان دانست و گفت: در کمیته برنامهریزی شهرستان تلاش شده اعتبارات به پروژههایی اختصاص یابد که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت قرار گرفته است.
رسانهها ظرفیتهای تاکستان را معرفی کنند
سلمانی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی تاکستان اظهار کرد: رسانهها میتوانند در معرفی ظرفیتهای شهرستان در سطح ملی و حتی بینالمللی نقش مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره انگور تاکستان افزود: باید از ظرفیت این جشنواره برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستان استفاده کنیم تا ظرفیتهای تاکستان بیش از گذشته در سطح کشور و جهان معرفی شود.
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