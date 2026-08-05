تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرد

تاجالدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از پایانه مهران به مرز ۲ میلیون و ۶۹۰هزار نفر عبور کرده است.
وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۹ صبح امروز ۶۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۶۳ نفر ورود و یک هزار و ۲۰۰ نفر خروج کردند.
جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی میشود امروز و امشب موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدماترسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد.
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