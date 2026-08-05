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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرد

تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرد

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرده است.

تاج‌الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از پایانه مهران به مرز ۲ میلیون و ۶۹۰هزار نفر عبور کرده است.

وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۹ صبح امروز ۶۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۶۳ نفر ورود و یک هزار و ۲۰۰ نفر خروج کردند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی می‌شود امروز و امشب موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدمات‌رسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد.

کد مطلب 6908687

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