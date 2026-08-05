تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرد

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین در مرز مهران از ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر عبور کرده است.