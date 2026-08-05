محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیاتهای امداد و نجات انجامشده توسط نیروهای هلالاحمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته (مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵) اظهار کرد: نجاتگران و امدادگران هلالاحمر در سراسر استان در این مدت به ۱۰ مأموریت امدادی اعزام شدند که بیشترین سهم مربوط به سوانح جادهای بوده است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۰ حادثه رخداده، ۷ مورد مربوط به حوادث جادهای و ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان بوده است، تصریح کرد: همچنین ۲ مورد خدمات حضوری به شهروندان ارائه شده و یک مورد عملیات نیز مربوط به امدادرسانی در حوزه نزاع و درگیری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان تعداد کل حادثهدیدگان در این سوانح را ۲۹ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۲۲ نفر دچار مصدومیت شدند. نیروهای عملیاتی هلالاحمر موفق شدند با انجام اقدامات اولیه درمانی، ۸ مصدوم را جهت انتقال به مراکز درمانی با آمبولانسهای هلالاحمر اعزام کنند و یک نفر نیز خدمات درمان سرپایی را در محل دریافت کرد.
مومنی با ابراز تأسف از جانباختن یک شهروند در این حوادث، به عملیاتهای فنی رهاسازی اشاره کرد و افزود: در جریان این ماموریتها، یک مورد عملیات رهاسازی مصدوم گرفتار در خودروی حادثهدیده نیز با موفقیت توسط تیمهای نجات هلالاحمر انجام گرفت.
وی با اشاره به آمادهباش مستمر پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر در محورهای ترانزیتی و مواصلاتی استان، در خصوص پایگاههای مشارکتکننده در عملیاتهای شبانهروز گذشته خاطرنشان کرد: نجاتگران پایگاههای «دکتر ترابیان بادرود»، «حضرت ابوالفضل (ع) نجفآباد» (۲ عملیات)، «نوغان بوئین میاندشت» (۲ عملیات)، «ازونبلاغ فریدونشهر»، «زودان مبارکه»، «طلازرین تیران و کرون»، «ابیازن نطنز» و «ملااحمد نایین» در امدادرسانی به این حوادث نقشآفرینی فعال داشتهاند.
نظر شما