به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با هنرجویان انجمن سینمای جوانان بوشهر با تأکید بر اینکه «آموزش» و «تولید» دو رکن اساسی و جدایی‌ناپذیر انجمن سینمای جوانان هستند، اظهار کرد: باور ما این است که آموزش زمانی به نتیجه می‌رسد که به تولید اثر منتهی شود. به همین دلیل، سیاست اصلی انجمن در سال جاری، عبور از آموزش صرف و فراهم کردن بستر فعالیت عملی، تجربه‌اندوزی و تیم‌سازی میان هنرجویان است.

وی با اشاره به رویکرد جدید انجمن افزود: تلاش کرده‌ایم فضای انجمن به محلی برای شکل‌گیری گروه‌های فیلمسازی و اجرای پروژه‌های مشترک تبدیل شود؛ چرا که معتقدیم فیلمساز حرفه‌ای در دل تولید و تجربه میدانی رشد می‌کند، نه صرفاً در کلاس‌های آموزشی.

مدیر انجمن سینمای جوانان بوشهر با اشاره به عملکرد پنج‌ماهه این مجموعه گفت: در راستای تحقق اهداف «سال تولید»، تاکنون دو فیلم کوتاه با عنوان‌های «دریازاده» و «دره لاک‌پشت‌ها» با حمایت انجمن وارد مرحله تولید شده‌اند و این روند در ماه‌های آینده نیز با حمایت از طرح‌های جدید هنرجویان ادامه خواهد داشت.

پولادی همچنین از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی انجمن خبر داد و اظهار داشت: در تلاش هستیم هم‌زمان با روز ملی سینما، کافه سینما و ساختمان کتابخانه انجمن را پس از آماده‌سازی، به بهره‌برداری برسانیم تا این فضاها به محلی برای تعامل، گفت‌وگو، مطالعه، نشست‌های تخصصی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری هنرمندان و علاقه‌مندان به سینما تبدیل شوند.

وی در پایان با تأکید بر چشم‌انداز انجمن خاطرنشان کرد: اولویت ما تغییر نگاه از آموزش صرف به سمت تولید و فعالیت‌های پروژه‌محور است. هدف این است که هنرجویان در کنار آموزش، تجربه واقعی فیلمسازی را نیز کسب کنند، با کار گروهی آشنا شوند و از همان دوران آموزش، حضور مؤثر در عرصه تولید فیلم داشته باشند.