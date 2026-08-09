وقوع ۱۷ حادثه جوی و اقلیمی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به گزارش حوادث جوی ـ اقلیمی در کشور طی هفته گذشته، گفت: در این مدت، در مجموع ۱۷ حادثه جوی ـ اقلیمی در استان‌های مختلف کشور به وقوع پیوست و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان وارد عمل شدند.

وی افزود: بیشترین تعداد حوادث جوی ـ اقلیمی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و مازندران، هرکدام با ۴ حادثه، ثبت شده است. پس از آن، استان گلستان با ۳ حادثه و استان فارس با ۲ حادثه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کبادی با اشاره به تعداد حادثه‌دیدگان این حوادث در استان‌های مختلف گفت: استان مازندران با ۴۴ نفر، بیشترین تعداد حادثه‌دیده را داشته است و پس از آن استان‌های خراسان شمالی با ۳۶ نفر و سمنان با ۱۸ نفر بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در جریان این حوادث، خدمات امدادی لازم به حادثه‌دیدگان ارائه شد و ۵۶ نفر از حادثه‌دیدگان به مناطق امن انتقال یافتند. همچنین اقلام غذایی میان ۳۸ نفر از افراد متاثر از حوادث توزیع شد.

وی تأکید کرد: گزارش حوادث جوی ـ اقلیمی هفته گذشته نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و مازندران از نظر تعداد حوادث و استان مازندران از نظر تعداد حادثه‌دیدگان، بیشترین آمار را در این بازه زمانی داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد حوادث جوی ـ اقلیمی ثبت‌شده در هفته گذشته به تفکیک استان‌ها شامل ۴ حادثه در کهگیلویه و بویراحمد، ۴ حادثه در مازندران، ۳ حادثه در گلستان و ۲ حادثه در فارس بوده است. همچنین در مجموع، مازندران با ۴۴ حادثه‌دیده، خراسان شمالی با ۳۶ نفر و سمنان با ۱۸ نفر، بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان را داشته‌اند.