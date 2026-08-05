ماجرای اعتراض پرستاران بیمارستان فیاض بخش

احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به ابعاد مختلف اعتراض پرستاران بیمارستان فیاض بخش، اشاره کرد و گفت: متاسفانه اطلاعاتی که پیرامون این اعتراض در شبکه های اجتماعی منتشر شده، با تناقض هایی همراه بوده است. واقعیت این است که اعتراض پرستاران این بیمارستان، فقط یک اعتراض صنفی و معیشتی بوده است.

وی با محق خواندن پرستاران در اعتراضات صنفی و معیشتی، افزود: واضح است، وقتی یک سری مطالبات معیشتی و قانونی جامعه پرستاری که چندین سال است به آنها پاسخ داده نشده، چنین اعتراض هایی شکل بگیرد.

نجاتیان ادامه داد: قابل پیش بینی بود که به دلیل عدم اجرای برخی قوانین پرستاری، چنین اعتراض هایی اتفاق بیافتد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به عدم اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان های تامین اجتماعی، گفت: بعد از گذشت سه سال از اجرای این قانون، متاسفانه در بیمارستان های تامین اجتماعی به صورت کامل؛ اجرایی نشده است. به رغم اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بر اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان های تامین اجتماعی، تاکید دارد.

وی در واکنش به موضوع بازداشت برخی از پرستاران معترض در بیمارستان فیاض بخش، اظهار داشت: هیچ بازداشتی نداشته ایم و فقط برخی از پرستاران، برای پاسخ گویی به علت اعتراض، فرا خوانده شده بودند و گزارشی از برخورد قضایی و امنیتی با پرستاران نداشته ایم.

نجاتیان با عنوان این مطلب که سلامت بیماران خط قرمز سازمان نظام پرستاری در چنین تجمع ها و اعترض هایی است، گفت: به هنگام اعتراض پرستاران بیمارستان فیاض بخش، هیچ خللی در ارائه خدمات پرستاری به بیماران به وجود نیامده بود.

وی، اعتراض های معیشتی را مورد توجه قرار داد و افزود: این قبیل عتراض ها به حق است، چون شاهد نظام ناهماهنگ در پرداخت های کادر درمان هستیم. زیرا، کمترین میزان افزایش حقوق در نیروهای رسمی، متوجه پرستاران بوده است.

نجاتیان با اشاره به حضور پرستاران در بحران ها و شرایط جنگی، ادامه داد: بیمارستان فیاض بخش هم در نزدیکی فرودگاه مهرآباد قرار دارد که در روزهای جنگ، کادر درمان پای کار بودند.

بیمارستان شهید فیاض بخش، یکی از مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی است.