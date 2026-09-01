جوان کرمانی زمین ۹ میلیارد تومانی خود را وقف مسجد جمکران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی تهامی‌پورزرندی، متولد ۲۶ آذر ۱۳۸۲، در اقدامی ماندگار یک قطعه زمین ۲۴۵ مترمربعی در شهر کرمان را به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان وقف آستان مقدس مسجد جمکران کرد.



این وقف با نیت خدمت به امام زمان(عج)، گسترش معارف اهل‌بیت(ع) و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مهدوی به آستان مقدس مسجد جمکران اختصاص یافته است.



این اقدام، نمونه‌ای از مشارکت نسل جوان در سنت حسنه وقف و تبدیل بخشی از سرمایه شخصی به ظرفیتی ماندگار برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی، به‌ویژه در حوزه ترویج معارف مهدوی به شمار می‌رود.