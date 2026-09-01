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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

جوان کرمانی زمین ۹ میلیارد تومانی خود را وقف مسجد جمکران کرد

جوان کرمانی زمین ۹ میلیارد تومانی خود را وقف مسجد جمکران کرد

قم- سید محمدهادی تهامی‌پورزرندی، جوان ۲۲ ساله کرمانی، یک قطعه زمین ۲۴۵ مترمربعی به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان را وقف مسجد جمکران کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی تهامی‌پورزرندی، متولد ۲۶ آذر ۱۳۸۲، در اقدامی ماندگار یک قطعه زمین ۲۴۵ مترمربعی در شهر کرمان را به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان وقف آستان مقدس مسجد جمکران کرد.

این وقف با نیت خدمت به امام زمان(عج)، گسترش معارف اهل‌بیت(ع) و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مهدوی به آستان مقدس مسجد جمکران اختصاص یافته است.

این اقدام، نمونه‌ای از مشارکت نسل جوان در سنت حسنه وقف و تبدیل بخشی از سرمایه شخصی به ظرفیتی ماندگار برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی، به‌ویژه در حوزه ترویج معارف مهدوی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6934135

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      1 0
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      ماشاالله
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      ماشاءالله به این دل بزرگ و این جوانمردی ❤️ ۲۲ سالگی و چنین گذشتی برای مولایمان حضرت صاحب‌الزمان(عج) واقعاً قابل ستایشه. خداوند این نیت پاک و این وقف ارزشمند رو از ایشان قبول کنه و چندین برابر به زندگی و آخرتش برکت بده. خوشا به حال چنین جوانی که سرمایه‌اش را برای امام زمانش خرج کرد... 🌱 اللهم عجل لولیک الفرج 🤲🏻💚

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