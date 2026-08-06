دستور جدید وزارت علوم درباره پذیرش دانشجوی استاد محور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای خطاب به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به ستاد وزارت علوم، از فراهم شدن امکان ثبت نیازهای مرجعیت علمی اساتید میزبان واجد شرایط در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) خبر داد.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به تقاضای دانشگاه‌ها و در پی ابلاغیه‌های پیشین معاونت آموزشی و دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم، سامانه نان از ۶ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای ثبت نیازهای مرجعیت علمی اساتید میزبان حائز شرایط در دسترس قرار دارد.

این اقدام در راستای اجرای آیین‌نامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شیوه استادمحور انجام می‌شود.

واحدی در این بخشنامه تأکید کرده است که ثبت نیازهای اعلامی باید مطابق با شیوه‌نامه مربوطه و مشابه سایر نیازپردازها در سامانه نان انجام شود.

بر این اساس، درگاه «پارسا» در ذیل سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به نشانی parsa.nan.ac برای ثبت اطلاعات و بهره‌برداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

شناسه DOR در این مرحله تخصیص نمی‌یابد.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به الزامی بودن ثبت وضعیت نهایی جذب دانشجو در سامانه نان در این مرحله، اعلام کرد که برای نیازهای ثبت‌شده، شناسه DOR تخصیص داده نخواهد شد.

وی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواسته است ضمن اطلاع‌رسانی به واحدهای ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای طی مراحل مربوط به این فرآیند انجام دهند.

بر اساس این بخشنامه، این مراحل شامل ثبت نیاز در سامانه نان، انتشار فراخوان جذب، ثبت اطلاعات دانشجوی پذیرفته‌شده، اخذ شناسه DOR از سامانه نان و در نهایت ثبت اطلاعات در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر است.

این فرآیند با هدف اجرای آیین‌نامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و ساماندهی پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شیوه استادمحور انجام می‌شود.