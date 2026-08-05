هلیا کماسی مدال برنز کاراته قهرمانی آسیای مرکزی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هلیا کماسی، عضو تیم ملی کاراته و ورزشکار ملارد، در یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیای مرکزی موفق شد مدال برنز کومیته انفرادی رده سنی زیر ۲۱ سال را از آن خود کند.

این رقابت‌ها از ۱۰ تا ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد و تیم ملی کاراته ایران با کسب هفت مدال طلا، سه مدال نقره و شش مدال برنز، عنوان قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

در ترکیب تیم ملی ایران، هلیا کماسی به عنوان نماینده ملارد با کسب مدال برنز، در موفقیت تیم ملی کشورمان سهیم شد.

رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیای مرکزی از سال ۲۰۱۷ با حضور کشورهای منطقه برگزار می‌شود و تیم ملی ایران همواره از مدعیان اصلی این مسابقات بوده است.