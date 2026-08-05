به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست با رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر اظهار کرد: بخشی از چالش های امروز حوزه کشاورزی ناشی از نبود نگاه کارشناسی و علمی در سالیان گذشته است و اکنون باید با استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و متناسب با قابلیتهای بومی هر منطقه، سیاستگذاریها را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه شهرستان دشتی نیازمند تغییر نگاه در حوزه کشاورزی است، افزود: پژوهش، آموزش و استفاده از دانش متخصصان باید محور برنامهریزیهای این بخش قرار گیرد و از ظرفیت محققان و مراکز تحقیقاتی برای حل مسائل کشاورزی شهرستان بهصورت عملیاتی استفاده شود.
فرماندار دشتی ادامه داد: اصلاح الگوی کشت، استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی بخش کشاورزی از مهمترین ضرورتهای امروز است و نمیتوان با شیوههای سنتی پاسخگوی چالشهایی همچون کمبود منابع آب و تغییرات اقلیمی بود.
مقاتلی با اشاره به ضرورت پایش مستمر طرحهای کشاورزی تصریح کرد: اجرای برنامهها بدون ارزیابی و پایش علمی، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و لازم است اقدامات انجام شده بهصورت مستمر رصد و نتایج آن در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرد.
وی از آمادگی فرمانداری برای حمایت از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و گفت: تقویت زیرساختهای پژوهشی و تحقیقاتی در شهرستان در دستور کار قرار دارد و از هر برنامهای که به ارتقای جایگاه این مرکز و توسعه فعالیتهای علمی منجر شود، حمایت خواهیم کرد.
فرماندار دشتی همچنین بر حفظ و احیای ظرفیتهای موجود بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: نباید سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری، باغات و سایر زیرساختهای کشاورزی به دلیل کمبود حمایت یا برنامهریزی مناسب از بین برود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی، خامفروشی محصولات است و باید با ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان را فراهم کنیم.
مقاتلی خاطرنشان کرد: افق پیشروی شهرستان دشتی، حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان، تجاریسازی محصولات، توسعه فناوری و استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی است تا کشاورزی این شهرستان به جایگاه شایسته خود دست یابد.
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