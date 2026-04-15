به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست با مدیرکل زمینشناسی جنوب کشور با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای قابلتوجه شهرستان در حوزه معادن اظهار کرد: شهرستان دشتی از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنی غنی است و استفاده بهینه و مدیریتشده از این ظرفیتها ضرورت دارد.
فرزماندار دشتی افزود: در کنار حمایت از طرحهای معدنی، باید ملاحظات محیطزیستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا توسعه معدنی با حفظ پایداری منابع همراه باشد.
مقاتلی با بیان اینکه روند اجرای طرحهای معدنی در سطح شهرستان تسهیل و تسریع میشود، ادامه داد: بر اساس ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش معدن وجود دارد و لازم است قابلیت عملیاتی شدن طرحها با جدیت بیشتری دنبال شود.
فرماندار دشتی همچنین خواستار تدوین یک بسته جامع سرمایهگذاری برای طرحهای معدنی شهرستان شد و گفت: این آمادگی در شهرستان وجود دارد که روند تهیه و اجرای این بسته تسریع شود تا زمینه جذب سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای معدنی فراهم شود.
بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در کنار حمایت از طرحهای معدنی، توجه به اصول و الزامات محیط زیست ضروری است و روند اجرای طرحهای معدنی در شهرستان با تسهیل و تسریع همراه خواهد شد.
