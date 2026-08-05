به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری راهپیمایی مردم سوگوار قم در اربعین حسینی اظهار کرد: این راهپیمایی از بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار شد و بخشهای مختلف مدیریت شهری برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران در این مسیر حضور داشتند.
شهردار قم افزود: حدود سه هزار نفر از نیروهای شهرداری قم بهصورت شیفتی در جریان برگزاری مراسم اربعین مشغول خدمترسانی بودند و وظایف مختلفی را در حوزههای خدمات شهری، نظافت، آمادهسازی مسیر، پشتیبانی و ارائه خدمات رفاهی به زائران بر عهده داشتند.
عظیمی ادامه داد: بهمنظور اجرای عملیات پشتیبانی، نظافت، آمادهسازی و نگهداری مسیر راهپیمایی، بیش از ۲۶۰ دستگاه ماشینآلات خدمات شهری به کار گرفته شد و نیروهای مربوطه در طول مسیر حضور مستمر داشتند.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای رفاه زائران اربعین گفت: حدود یکهزار و ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در مسیر راهپیمایی مستقر شد تا زائران بتوانند از خدمات بهداشتی مناسب استفاده کنند.
شهردار قم اضافه کرد: بیش از ۶۰ هزار لیتر آب شرب، حجم قابل توجهی یخ، ایستگاههای شارژ تلفن همراه و دیگر امکانات رفاهی نیز در طول مسیر پیشبینی و در اختیار زائران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به زائران تا پایان مراسم ادامه داشت، اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این بود که زائران و عزاداران با آرامش بیشتری در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد مقدس جمکران تردد کنند و نیازهای آنان در حوزههای مختلف تا حد امکان پاسخ داده شود.
عظیمی همچنین از آمادهباش کامل نیروهای امدادی در روز اربعین خبر داد و گفت: ۶۰۰ نیروی عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در کنار سایر بخشهای خدماترسان، مسئولیت تأمین ایمنی مسیر و ارائه خدمات امدادی به زائران را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد: نیروهای آتشنشانی و خدمات ایمنی در نقاط مختلف مسیر مستقر بودند و برای واکنش سریع به حوادث احتمالی و پشتیبانی از مراسم اربعین در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند.
عظیمی اجرای سیستم صوتی یکپارچه در مسیر بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) را یکی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در مراسم امسال عنوان کرد و افزود: این طرح برای نخستینبار با همت شهرداری قم در مسیر راهپیمایی اربعین اجرا شد.
وی بیان کرد: با اجرای سیستم صوتی یکپارچه، پوشش صوتی منسجمی در سراسر مسیر ایجاد شد و امکان پخش زیارت اربعین، ادعیه، برنامههای فرهنگی و پیامهای مناسبتی برای زائران و موکبداران فراهم آمد.
شهردار قم گفت: اجرای این طرح موجب شد برنامههای صوتی و فرهنگی با نظم و هماهنگی بیشتری در طول مسیر پخش شود و زائران در نقاط مختلف بلوار پیامبر اعظم(ص) از محتوای مناسبتی مراسم بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم صوتی یکپارچه با استقبال و رضایت گسترده زائران و موکبداران همراه شد و بازخوردهای دریافتشده نشاندهنده رضایت آنان از این اقدام بود.
عظیمی با اشاره به گستردگی راهپیمایی اربعین در قم اظهار کرد: برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف خدماتی، امدادی و اجرایی بود و نیروهای شهرداری در حوزههای گوناگون برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور مردم فعالیت کردند.
وی افزود: حجم نیروهای انسانی و ماشینآلات بهکارگرفتهشده در این مراسم، نشاندهنده گستردگی عملیات خدماترسانی در مسیر راهپیمایی بود و بخشهای مختلف شهرداری تلاش کردند خدمات مورد نیاز زائران را به شکل مستمر ارائه دهند.
شهردار قم با اشاره به اهمیت نظافت مسیر گفت: نیروهای خدمات شهری در طول برگزاری مراسم، پاکیزگی مسیر را دنبال کردند و ماشینآلات خدماتی نیز برای جمعآوری پسماند، نگهداری و آمادهسازی محدوده راهپیمایی به کار گرفته شدند.
عظیمی افزود: استقرار امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی در نقاط مختلف مسیر، با هدف تسهیل حضور زائران و کاهش مشکلات احتمالی آنان انجام شد و در کنار فعالیت نیروهای خدمات شهری، گروههای امدادی نیز وظایف خود را دنبال کردند.
وی با بیان اینکه موکبداران نیز در برگزاری مراسم نقش مهمی داشتند، اظهار کرد: سیستم صوتی یکپارچه امکان هماهنگی بهتر برنامههای مناسبتی و فرهنگی را در مسیر فراهم کرد و ارتباط منسجمتری میان فضای مراسم و موکبهای مستقر ایجاد شد.
عظیمی گفت: پخش زیارت اربعین و ادعیه در مسیر، فضای معنوی راهپیمایی را تقویت کرد و پیامهای مناسبتی و برنامههای فرهنگی نیز در نقاط مختلف به گوش زائران رسید.
شهردار قم در پایان تأکید کرد: مجموعه شهرداری قم با بسیج نیروهای انسانی، ماشینآلات خدمات شهری، تجهیزات امدادی و امکانات رفاهی تلاش کرد زمینه برگزاری منظم و ایمن راهپیمایی اربعین حسینی در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران را فراهم کند.
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