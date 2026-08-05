سازمان هواپیمایی: بلیط ۲۱ میلیونی تهران-اصفهان مربوط به سفر ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار خبری با عنوان «بلیت هواپیما تهران- اصفهان با قیمت ۲۱ میلیون تومان در یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین بلیط» در روزهای اخیر واکنشهایی را در فضای عمومی و رسانهای به همراه داشت. در پی این موضوع، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد این رقم مربوط به یک پرواز مستقیم نبوده و از ترکیب دو پرواز تهران-مشهد و مشهد-اصفهان بهدست آمده است؛ مدلی که در صنعت هوانوردی با عنوان «پرواز ترکیبی» شناخته میشود. بر اساس اعلام این سازمان، آنچه در این سامانههای فروش بلیت نمایش داده شده، نتیجه اتصال دو مسیر پروازی بوده و نه یک پرواز مستقیم میان تهران و اصفهان. امکان سفر ترکیبی به تازگی توسط یکی از پلتفرمهای عرضهی آنلاین بلیط سفر، مِستربلیط، ارائه شده است.
پرواز ترکیبی چیست؟
پرواز ترکیبی به مدلی گفته میشود که در آن مسافر با استفاده از دو یا چند پرواز به مقصد نهایی میرسد. در این روش، مسافر ابتدا به یک شهر واسط سفر کرده و سپس از آنجا با پرواز بعدی مسیر خود را ادامه میدهد. این شیوه در بسیاری از شبکههای حملونقل هوایی جهان برای اتصال شهرهایی که پرواز مستقیم ندارند مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از این مدل در ایران
این پلتفرم در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما دربارهی چرایی قیمت ۲۱میلیون تومانی پرواز به اصفهان توضیح داده سرویس «سفر ترکیبی» با استفاده از فناوریهای نوین و تکنولوژیهای دانشبنیان، کوشیده است با ترکیبی از بلیتهای موجود در لحظهی خرید کاربر در مسیرهای ریلی، جادهای و هوایی، نیاز کاربر را برطرف کرده و به هر شکل ممکن، موانع سفر او را از بین ببرد. این پلتفرم این اقدام را یکی از وظایف خود در توزیع عدالت در دسترسی به سفر برای همه اعلام کرده است.
کاربرد در زمان اوج سفر
در دورههای پرتردد مانند نوروز، اربعین و تعطیلات تابستانی، ظرفیت سرویسهای مستقیم در برخی مسیرها سریعتر تکمیل میشود. در چنین شرایطی، استفاده از مسیرهای ترکیبی میتواند بخشی از تقاضای سفر را پوشش دهد و امکان جابهجایی را برای مسافران حفظ کند.
در این مدل، برخی شهرها میتوانند بهعنوان نقاط اتصال یا هاب عمل کنند و مسافران از طریق آنها، مسیر خود را با ترکیبی از شیوههای مختلف حملونقل مانند هواپیما، قطار و اتوبوس ادامه دهند. این ساختار میتواند برای تکمیل مسیرهایی که سرویس مستقیم میان مبدأ و مقصد وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
کمک به مدیریت عرضه و تقاضا
پرواز ترکیبی یکی از روشهای رایج در صنعت هوانوردی برای اتصال مسیرهای غیرمستقیم است که عدالت در دسترسی به بلیط را افزایش میدهد، در پیکها و ایام شلوغ مسافرتی این امکان میتواند نیاز افراد به بلیط برای مقاصد مشخص را کاهش داده و به مدیریت عرضه و تقاضا کمک کند.
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