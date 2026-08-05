سردار حسینی: ۵۰۰ هزار زائر اربعین هنوز در عراق هستند

به گزارش خبرنگار مهر،سردار تیمور حسینی ظهر چهارشنبه در مرز مهران اظهار داشت: تا شب گذشته، مجموع تردد ثبتشده در سامانههای ترددشمار در پنج استان مرزی کشور و شش مرز مهران، خسروی، چذابه، شلمچه، باشماق و تمرچین به بیش از ۶۰ میلیون مورد رسیده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین اظهار کرد: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵ درصد افزایش داشته و تا این لحظه، بخش عمده زائران عزیز از طریق مرزهای ششگانه به کشور بازگشتهاند.
وی افزود: برآوردهای نهایی نشان میدهد همچنان حدود ۵۰۰ هزار نفر از زائران در کشور عراق حضور دارند و پیشبینی میشود این افراد امروز چهارشنبه و نهایتاً تا فردا پنجشنبه به کشور مراجعت کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه اغلب این زائران از مرز مهران بازخواهند گشت، تصریح کرد: پیشبینیهای لازم برای تأمین ناوگان عمومی مسافری و مدیریت سفرهای بازگشت در مرز مهران و سایر مرزهای کشور انجام شده است تا با همکاری زائران، روند بازگشت تا پایان مأموریت به شکل مطلوب مدیریت شود.
سردار حسینی همچنین با اشاره به وضعیت تصادفات در ایام اربعین گفت: علیرغم وقوع بیش از ۱۴۰ فقره تصادف منجر به فوت و جرح، در مجموع حدود ۳۰ درصد کاهش در وقوع تصادفات نسبت به سال گذشته ثبت شده است.
وی ادامه داد: نگرانی اصلی ما تصادفاتی است که به علت خستگی و خوابآلودگی رانندگان رخ میدهد؛ در حالی که با اندکی استراحت و دقت بیشتر میتوان از بروز این حوادث جلوگیری کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا از زائران خواست در بدو ورود به کشور، استراحت کافی داشته باشند و افزود: آمارها نشان میدهد ۳۰ درصد زائران با ناوگان عمومی، بهویژه اتوبوس، به مرزها مراجعه کردهاند و با همین ناوگان نیز بازمیگردند، اما ۷۰ درصد زائران از خودروی شخصی استفاده کردهاند که بیشترین نگرانی ما متوجه این بخش از سفرهای بازگشت است.
وی تأکید کرد: رانندگان در مسیر بازگشت باید با پرهیز از شتابزدگی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به شرایط رانندگی، سلامت خود، همراهان و دیگر کاربران جادهای را تضمین کنند.
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