https://mehrnews.com/x3cKQj ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴ کد مطلب 6909651 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴ بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین وحال و هوای مرز ارومیه - در این فیلم تصاویری از حال وهوای مرز تمرچین و بازگشت زائران اربعین حسینی را صبح پنجشنبه می بینید. دریافت 29 MB کد مطلب 6909651 کپی شد مطالب مرتبط ارائه خدمات هلال احمر به۲۰ هزار زائر اربعین حسینی در آذربایجان غربی ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰۰ زائر در مرز تمرچین و بازرگان توسط اورژانس سردار حسینی: ۵۰۰ هزار زائر اربعین هنوز در عراق هستند تردد ۶۰ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی آذربایجان غربی ترافیک سنگین در ورودیهای تهران؛ مسیرهای اربعین روان برچسبها اربعین 1405 مرز تمرچین زائران اربعین
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