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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین وحال و هوای مرز

بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین وحال و هوای مرز

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حال وهوای مرز تمرچین و بازگشت زائران اربعین حسینی را صبح پنجشنبه می بینید.

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کد مطلب 6909651

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