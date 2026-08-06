ارائه خدمات هلال احمر به۲۰ هزار زائر اربعین حسینی در آذربایجان غربی

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های این‌جمعیت در مرزهای تمرچین و بازرگان در طول اربعین حسینی اظهار کرد: از ابتدای طرح تردد زائران اربعین ۳۸ پایگاه امداد و نجات و پست موقت ویژه اربعین به همراه ۴۴ دستگاه آمبولانس و ۱۳ خودرو نجات، ۲۵ خودرو امدادی کمکدار،دو دستگاه خودرو پشتیبانی عملیات، ۲۷ دستگاه موتور سیکلت پیشرو و موتورولانس و ۳ تیم جستجو و نجات آنست در مرزهای تمرچین، بازرگان و مسیرهای منتهی به کارگیری شد.

وی با اشاره به ارائه خدمات یک تیم تیم پشتیبانی امدادی(آشپزخانه سیار) با پخت روزانه روزانه ۱۰۰ پرس غذای گرم ادامه داد: همچنین در این مدت ۲۹۰ نفر نیروی عملیاتی روزانه درگیر در عملیات به همراه درمان بین المللی متشکل از 55نفر از پزشکان متخصص و عمومی و سایر کادر درمان در درمانگاه نجف روزانه مشغوب خدمت رسانی به سیل عظیمی از زایرین ایرانی و خارجی بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر ۱۵ هزار و ۷۴۸ نفر از نیروها در پایانه مرزی تمرچین شهرستان پیرانشهر و بازرگان شهرستان تحت آموزش های لازم قرار گرفته و ۲۶۹ نفر از موکب داران نیز آموزش های لازم را فرا گرفتند.

محبوبی از ارائه خدمات آموزشی به زبان های آذربایجانی و ترکیه و انگلیسی در قالب پوستر های آموزشی خبر داد و گفت: در این مدت ۵ هزار و ۱۲۰ زائر از خدمات حمایت‌های روانی تیم سحر، ۴ هزار و ۶۴۸ زائر از خدمات ایستگاه سلامت و ۵ هزار و ۹۳۲ نفر از خدمات فضای دوستدار کتاب بهره مند شدند.

وی با اشاره به آموزش و راهنمایی ۴ هزار و ۹۳۴ زائر در مرزهای تمرچین و بازرگان اضافه کرد: کل خدمات ارائه شده به زائران تاکنون ۲۰ هزار و ۶۳۴ خدمت و کل زائران بهره کند ۲۰ هزار و ۹۱۶ نفر است.

محبوبی در خصوص آمار تردد از پایانه های مرزی اظهارکرد: در این مدت مجموع تردد از مرز بازرگان ۶۴ هزار و ۶۸۱ نفر بوده که از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۰۸ خروج زائرا ایرانی و ۱۹ هزار و ۵۶۸ ورود زائر و خروج ۱۵ هزار و ۲۴۴ زائر خارجی و ورود ۸ هزار و ۹۶۱ زائر خارجی را شامل می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی ۱۲ هزار و۱۰ مورد کنترل فشار خون، انتقال به مرکز درمانی سه مورد خدمات سرپایی مصدومین سرپایی،تجویز قرصotc،کنترل خونریری،پانسمان و بانداژ به تعداد یک هزار و ۶۰۰ نفر و توزیع ماسک توسط تیم های امدادی دو هزار و ۹۰۰ مورد را از دیگر اقدامات این جمعیت عنوان کرد.