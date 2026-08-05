به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های بازار جهانی نفت، داده‌های جدید از کاهش چشمگیر واردات نفت خام چین در ماه‌های اخیر حکایت دارد؛ روندی که نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر توازن عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت ایجاد کرده است.

بر اساس داده‌های تجمیعی و روند فعلی واردات، پیش‌بینی می‌شود چین تا پایان ماه اوت، در مقایسه با سناریوی حفظ واردات در سطح میانگین سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۵۰ میلیون بشکه نفت کمتر خریداری کند.

تحلیلگران معتقدند حتی در صورت بهبود نسبی واردات نفت چین در ماه‌های آینده، کسری تجمعی این کشور تا ماه نوامبر می‌تواند به حدود ۵۰۰ میلیون بشکه برسد. از این رو، جبران کاهش واردات در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد و آثار آن می‌تواند در بازارهای جهانی نفت نمایان شود.

کاهش تقاضای داخلی نفت به دلیل کند شدن رشد اقتصادی، استفاده از ذخایر راهبردی و تغییر مسیر تأمین از مبادی جایگزین با قیمت‌های پایین‌تر، از جمله عوامل احتمالی این روند عنوان شده است.

ادامه کاهش واردات چین می‌تواند بر معادلات بازار انرژی و تصمیم‌های اوپک و متحدانش درباره سطح تولید اثر بگذارد. به همین دلیل، فعالان بازار نفت آمار واردات این کشور را با دقت دنبال می‌کنند.