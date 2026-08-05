به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در نشست با امامجمعه، بخشدار و شهردار زاغه بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات این منطقه توسط دستگاههای مربوطه تأکید کرد و اظهار داشت: طرح ۳۵ هکتاری مسکن ملی شهر زاغه، تکمیل شبکه آبرسانی پاییندست سد ایوشان، حذف نقاط حادثهخیز گردنه زاغه، رفع مشکلات شهرک صنعتی پل هرو، تعریض آسفالت جاده مواصلاتی بخش زاغه به بیرانشهر و تخصیص اعتبار برای تکمیل بلوار خروجی شهر زاغه به بروجرد از مهمترین مطالبات ساکنان این منطقه است.
وی ادامه داد: طرحهای اولویتدار این منطقه سریعتر بررسی شود و طی هفته آینده جلسه بررسی این طرحها در شورای منتخبی از کمیته برنامهریزی استان در بخش زاغه برگزار شود.
استاندار لرستان، تصریح کرد: مدیران کل دستگاههای اجرایی نسبت به رفع این مشکلات تسریع کنند؛ زیرا در این مقطع، همه ما خدمتگزار مردم اصیل و نجیب لرستان هستیم.
شاهرخی، گفت: ما متعهد هستیم که تمام توانمان را برای حل مشکلات مردم در بخشهای مختلف به کار ببریم.
وی افزود: با شناختی که از طوایف و مناطق مختلف استان داریم، باور دارم مردم بخش زاغه مانند سایر مناطق استان، مردمانی نجیب، پرکار و متعهد و قدرشناس هستند و این امر وظیفه ما برای خدمترسانی به مردم را سنگینتر میکند.
استاندار لرستان، گفت: دستگاههای مربوطه مانند راه و شهرسازی، امور آب، شرکت شهرکهای صنعتی، شهرداری و...برای بررسی و رفع این مشکلات، تسریع کنند.
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