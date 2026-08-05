هشدار دامپزشکی کرمانشاه درباره تب کریمه کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین سمیعیان با اشاره به خطرات بیماری تب کریمه کنگو، اظهار کرد: این بیماری در دام معمولاً علامت بالینی بارزی ندارد و تنها ممکن است موجب تب خفیف و گذرا شود، اما در انسان بیماری بسیار خطرناک بوده و در برخی موارد میتواند منجر به مرگ شود.
وی افزود: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که از طریق گزش کنه آلوده، تماس با خون، بافت و ترشحات دام آلوده هنگام ذبح و همچنین تماس با خون و ترشحات فرد مبتلا به دیگران منتقل میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن این بیماری، تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به تب کریمه کنگو در استان کرمانشاه گزارش نشده است.
سمیعیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی برای مقابله با این بیماری، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار رأس دام و حدود یک میلیون مترمربع جایگاه دام بهصورت رایگان سمپاشی شده است تا جمعیت کنههای ناقل بیماری کنترل شود.
وی ادامه داد: در راستای افزایش آگاهی عمومی نیز کارگاههای آموزشی و آموزشهای چهرهبهچهره برای بیش از پنج هزار نفر از دامداران و افراد در معرض خطر در روستاهای استان برگزار شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به نظارت مستمر بر کشتارگاههای صنعتی، افزود: تمامی دامها زیر نظر مستقیم دامپزشکان ذبح میشوند و لاشهها به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در مرحله پیشسرد نگهداری میشوند که این فرآیند با طی شدن جمود نعشی، موجب از بین رفتن ویروس بیماری میشود.
سمیعیان با هشدار نسبت به کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی، اظهار کرد: حذف نظارت دامپزشکی و انجام نشدن فرآیند پیشسرد در این کشتارها، سلامت مردم را بهشدت تهدید میکند و تیمهای دامپزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط با این تخلفات برخورد میکنند.
وی از شهروندان خواست از خرید گوشت حاصل از کشتارهای غیرمجاز خودداری کنند و گوشت مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و دارای مهر دامپزشکی تهیه کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه علائم بیماری در انسان شامل تب ناگهانی، سردرد، بدندرد، تهوع، ضعف و در مراحل پیشرفته خونریزی یا کبودی غیرطبیعی است، گفت: افرادی که پس از تماس با دام، کنه یا مشارکت در ذبح دام دچار تب یا سایر علائم مشکوک میشوند، باید در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی همچنین به خانوادهها، بهویژه افرادی که در منزل اقدام به خرد کردن گوشت میکنند، توصیه کرد هنگام تماس با گوشت خام از دستکش و وسایل حفاظتی استفاده کرده و گوشت و جگر را تنها پس از پخت کامل مصرف کنند.
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