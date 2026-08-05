به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا ظهر چهارشنبه در بازدید از حوزه‌های قضایی الموت شرقی و الموت غربی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی قضایی در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: حضور و خدمت در این مناطق فرصتی مغتنم برای تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم است و باید کیفیت ارائه خدمات قضایی در این مناطق نیز به‌طور مستمر ارتقا یابد.

مصطفوی‌نیا بر ضرورت به‌روزرسانی فرآیندهای دادرسی و کاهش اطاله رسیدگی تأکید کرد و افزود: دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، مدیریت زمان دادرسی و صدور آرای متقن و مستحکم باید از اولویت‌های حوزه‌های قضایی باشد.

وی همچنین توسعه و بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌های دادرسی الکترونیک را از راهکارهای مؤثر در تسریع فرآیندهای قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان دانست و بر استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود در این حوزه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم را نیز مهم و حیاتی عنوان کرد و خواستار تقویت این ظرفیت در حوزه‌های قضایی الموت شرقی و غربی شد.

مصطفوی‌نیا پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و بر توجه ویژه به این موضوع و شناسایی زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی و جرایم در این مناطق تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش دقت و سرعت رسیدگی‌ها، ارتقای کیفیت و استحکام آرای قضایی، کاهش میانگین زمان دادرسی، توسعه خدمات الکترونیک و تقویت صلح و سازش از راهبردهای اصلی دستگاه قضایی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم است.