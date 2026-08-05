ترافیک مسیرهای بازگشت زائران در کرمانشاه سنگین است

سرهنگ رسول نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه باز بوده و تردد در همه مسیرها به‌صورت روان در جریان است.



وی با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در مسیر بازگشت افزود: اکنون در محورهای منتهی به اکثر شهرهای استان شاهد بار ترافیکی نسبتاً سنگین هستیم و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز جمعه ادامه داشته باشد.



معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمانشاه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، تصریح کرد: از زائران و رانندگان درخواست می‌کنیم پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند و تحت هیچ شرایطی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پشت فرمان قرار نگیرند، زیرا بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای ناشی از همین عامل است.



نوری همچنین از تداوم ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها در محورهای محل تردد زائران اربعین خبر داد و گفت: این محدودیت تا ۱۷ مردادماه ادامه خواهد داشت و از تمامی راکبان درخواست می‌شود برای حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ها، این ممنوعیت را رعایت کنند.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد زائران با رعایت توصیه‌های پلیس و قوانین راهنمایی و رانندگی، سفر بازگشت خود را با سلامت کامل به پایان رسانده و بدون حادثه به شهرهای محل سکونت خود بازگردند.