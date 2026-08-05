۱۳۷ موکب میزبان زائران بازگشتی اربعین در کرمانشاه هستند

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش خادمان اربعین و آرزوی قبولی زیارت برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: امسال استان کرمانشاه با مشارکت گسترده مردم و خادمان اربعین، افتخار میزبانی از زائران را در مسیر تردد از مرز خسروی بر عهده داشت.



وی افزود: در مجموع ۳۶۸ موکب در استان و مسیر اربعین فعالیت داشتند که از این تعداد، ۲۶ موکب در داخل خاک عراق، ۱۳۷ موکب در مسیر بازگشت زائران و سایر مواکب نیز در مسیر اعزام و تردد زائران به ارائه خدمات پرداختند.



مسئول کمیته مواکب و مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر مواکب، طرح مردمی «هر خانه یک موکب» نیز با استقبال خوب شهروندان کرمانشاهی اجرا شد و بسیاری از خانواده‌ها با گشاده‌رویی در پذیرایی و خدمت به زائران مشارکت کردند.



محمدی با اشاره به بازخوردهای دریافتی از زائران بازگشتی، گفت: زائرانی که از مرز خسروی وارد کشور می‌شوند، این مرز را به‌عنوان مرزی امن، روان، مجهز و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب معرفی می‌کنند و از خدمات ارائه‌شده در این مرز رضایت دارند.



وی ابراز امیدواری کرد با توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و استمرار مشارکت مردم، استان کرمانشاه در سال‌های آینده نیز بتواند میزبانی شایسته‌ای از زائران اربعین حسینی داشته باشد.



مسئول کمیته مواکب و مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی مواکب در مسیر بازگشت همچنان ادامه دارد و ۱۳۷ موکب از مرز خسروی تا خروجی استان در شهرستان کنگاور، تا روز جمعه با ارائه وعده صبحانه و سایر خدمات، پذیرای زائران عزیز خواهند بود.