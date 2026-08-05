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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

۱۳۷ موکب میزبان زائران بازگشتی اربعین در کرمانشاه هستند

۱۳۷ موکب میزبان زائران بازگشتی اربعین در کرمانشاه هستند

کرمانشاه- مسئول کمیته مواکب و مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: ۱۳۷ موکب در مسیر بازگشت زائران از مرز خسروی تا خروجی استان، تا روز جمعه به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش خادمان اربعین و آرزوی قبولی زیارت برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: امسال استان کرمانشاه با مشارکت گسترده مردم و خادمان اربعین، افتخار میزبانی از زائران را در مسیر تردد از مرز خسروی بر عهده داشت.

وی افزود: در مجموع ۳۶۸ موکب در استان و مسیر اربعین فعالیت داشتند که از این تعداد، ۲۶ موکب در داخل خاک عراق، ۱۳۷ موکب در مسیر بازگشت زائران و سایر مواکب نیز در مسیر اعزام و تردد زائران به ارائه خدمات پرداختند.

مسئول کمیته مواکب و مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر مواکب، طرح مردمی «هر خانه یک موکب» نیز با استقبال خوب شهروندان کرمانشاهی اجرا شد و بسیاری از خانواده‌ها با گشاده‌رویی در پذیرایی و خدمت به زائران مشارکت کردند.

محمدی با اشاره به بازخوردهای دریافتی از زائران بازگشتی، گفت: زائرانی که از مرز خسروی وارد کشور می‌شوند، این مرز را به‌عنوان مرزی امن، روان، مجهز و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب معرفی می‌کنند و از خدمات ارائه‌شده در این مرز رضایت دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و استمرار مشارکت مردم، استان کرمانشاه در سال‌های آینده نیز بتواند میزبانی شایسته‌ای از زائران اربعین حسینی داشته باشد.

مسئول کمیته مواکب و مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی مواکب در مسیر بازگشت همچنان ادامه دارد و ۱۳۷ موکب از مرز خسروی تا خروجی استان در شهرستان کنگاور، تا روز جمعه با ارائه وعده صبحانه و سایر خدمات، پذیرای زائران عزیز خواهند بود.

کد مطلب 6909165

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