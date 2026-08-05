بیش از ۳ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی کشور خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلیزاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین، گفت: بر اساس اطلاعات سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تا پایان روز ۱۲ مرداد، بیش از ۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر از مرزهای زمینی کشور خارج شدهاند که از این تعداد ۶۰۲ هزار نفر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به مرزها منتقل شدهاند.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند که ۳۰۲ هزار نفر از آنان با ناوگان حملونقل عمومی به شهرهای خود منتقل شدهاند و در ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ هزار و ۴۸۷ زائر با ۲۲۹۶ سرویس اتوبوسی از شش پایانه مرزی به شهرهای مختلف کشور منتقل شدند.
وی بیان کرد: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز کشور است و در شبانهروز گذشته ۴۷ هزار و ۳۳۶ نفر از طریق هزار و ۵۵۸ سرویس اتوبوسی از این مرز به شهرهای مختلف اعزام شدند که حدود ۷۰ درصد تقاضای حملونقل عمومی را به خود اختصاص داده است.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری ادامه داد: استان تهران با ۱۳۰ هزار نفر، اصفهان با ۸۵ هزار نفر، قم با ۴۶ هزار نفر و خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر بیشترین تعداد زائران اعزامی با حملونقل عمومی به مرزها را داشتهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۶۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی مهران آماده ارائه خدمات به زائران هستند، گفت: پیشبینی میشود از امروز روزانه حدود ۵۰ هزار نفر از مرز مهران و ۲۰ هزار نفر از سایر مرزهای کشور به داخل کشور منتقل شوند.
قلیزاد در پایان از زائران خواست در زمان بازگشت با عوامل اجرایی همکاری کنند و گفت: ناوگان مورد نیاز برای جابهجایی زائران بهطور کامل تأمین شده است، اما فرآیند مسافرگیری و اعزام به دلیل حجم بالای تقاضا زمانبر خواهد بود و ممکن است زائران ناچار به انتظار در پایانهها شوند.
وی ضمن عذرخواهی از زائران بابت این موضوع، خاطرنشان کرد: از زائران درخواست داریم با صبر و حوصله، همکاران ما را در مدیریت و اجرای هرچه بهتر عملیات بازگشت یاری کنند.
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