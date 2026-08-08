فروش بلیت رفت و برگشت زائران دهه پایانی صفر از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری معاون حملونقل سازمان راهداری وحملونقل جادهای از آغاز فروش بلیت رفت و برگشت زائران دهه پایانی ماه صفر از امروز (شنبه، ۱۷ مرداد) خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینی اوج بازگشت زائران از ۲۳تا ۲۵ مردادماه، توصیه میکنیم مسافران ناوگان حملونقل عمومی جادهای، بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر و همزمان با بلیت رفت تهیه کنند.
معاون حملونقل سازمان راهداری بیان کرد پیشبینی میشود از ظهر روز شهادت حضرت امام رضا(ع) موج بازگشت زائران آغاز شود و در روزهای پس از آن نیز ادامه داشته باشد، بنابراین از زائرانی که از شهرها و استانهای دور به مشهد مقدس سفر میکنند، بهویژه زائران پیاده، درخواست میکنیم بلیت بازگشت خود را در همان مبدأ سفر تهیه کنند و این کار را به روزهای پایانی حضور در مشهد موکول نکنند.
نظر شما