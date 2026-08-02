مهلت ترانزیت سوخت از کردستان عراق به افغانستان تا ۲۲ مهر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیبپور، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، در نامهای خطاب به شرکتهای عضو و غیرعضو این انجمن، از تمدید مهلت ترانزیت سوخت از اقلیم کردستان عراق به افغانستان تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵خبر داد.
متن نامه دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران بدین شرح است؛
براساس نامه شماره ۱۱/۲۶۵۶۸ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران و عطف به نامه شماره ۶۱۰۰۴/۷۴/۳ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ سرپرست دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، به اطلاع میرساند مهلت ترانزیت سوخت از اقلیم کردستان عراق به مقصد کشور افغانستان از ۲۲ تیرماه تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
این تمدید مشروط به اخذ تأییدیه و گواهی رعایت استاندارد سوخت از کشور مقصد (افغانستان) توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی متقاضی ترانزیت، شامل صاحبان کالا، تجار و بازرگانان، خواهد بود.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از ایستایی، توقف و توقیف ناوگان حملونقل کشور به دلیل فقدان تأییدیه کیفیت و استاندارد مورد نظر در کشور مقصد، از تمامی شرکتهای حملونقل بینالمللی درخواست میشود پیش از انجام عملیات بارگیری، نسبت به دریافت تأییدیههای لازم از صاحبان کالا اقدام کنند.
نظر شما