آخرین آمار اربعین؛ ۱.۳ میلیون زائر هنوز در عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، با گذشت ۱۷ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (از ۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد، مصادف با یکم تا هفدهم صفر)، بیش از ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار زائر در مسیر رفت و به‌منظور خروج از کشور و بیش از یک میلیون و ۵۱۹ هزار زائر نیز در مسیر بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

بر پایه این گزارش، تا پایان روز هفدهم اجرای طرح سفرهای اربعین حسینی، بیش از یک میلیون و ۳۴۴ هزار زائر همچنان در عراق حضور داشته و به کشور بازنگشته‌اند.

همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۱۹۷ هزار زائر غیرایرانی از طریق مرزهای اربعینی از کشور خارج شده و بیش از ۷۸ هزار نفر نیز در مسیر بازگشت، از همین مرزها وارد کشور شده‌اند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تاکنون مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به‌ترتیب با سهم ۴۷، ۲۸ و ۱۶ درصدی، پرترددترین مرزهای خروجی زائران بوده‌اند. در مسیر بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به‌ترتیب با ۴۴، ۳۱ و ۱۴ درصد، بیشترین حجم ورود زائران به کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۱۷ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده است. در این میان، مرز شهید سلیمانی (مهران) با سهم ۶۹ درصدی، بیشترین میزان جابه‌جایی زائران با ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به خود اختصاص داده است.

همچنین تاکنون بیش از ۷۳۱ هزار زائر اربعین حسینی با استفاده از ۳۰ هزار و ۶۳۴ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که از ابتدای اجرای طرح سفرهای اربعین تاکنون، ۵ هزار و ۷۹۸ دستگاه اتوبوس فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی در عملیات جابه‌جایی زائران مشارکت داشته‌اند.