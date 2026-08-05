به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دیدار امروز چهارشنبه خود با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پیرامون تلاش‌ های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این رایزنی، بر ضرورت اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر حمایت دوحه از تلاش‌ ها برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را در منطقه محقق سازد، تأکید کرد.