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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

تأکید قطر بر کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت در منطقه

تأکید قطر بر کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت در منطقه

نخست‌ وزیر و وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه مصر بر کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت در منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دیدار امروز چهارشنبه خود با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پیرامون تلاش‌ های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این رایزنی، بر ضرورت اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر حمایت دوحه از تلاش‌ ها برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را در منطقه محقق سازد، تأکید کرد.

کد مطلب 6909197

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