به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و همتای قطری او، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در یک تماس تلفنی درباره وضعیت خلیج فارس گفتگو کردند و از همه طرفها خواستند تا دیپلماسی را از سر بگیرند و به جنگ علیه ایران پایان دهند.
در طول این گفتگو دو طرف همچنین درباره وضعیت خاورمیانه با تمرکز بر تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند. هر دو طرف بر اهمیت توقف فوری خصومتها و از سرگیری سریع مذاکرات بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد که در ۱۷ ژوئن امضا شد، تأکید کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در این باره گفت: میتوانیم تأیید کنیم که تلاشها با همه طرفها برای کاهش تنشها در منطقه ادامه دارد. تمرکز ما اکنون بر کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پیگیری مسیر دیپلماتیک است. هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است و آنچه اکنون اهمیت دارد بازگشت به مسیر دیپلماتیک است.نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه در مورد تلاشها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کردند.
وزارت امور خارجه قطر افزود: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بار دیگر بر حمایت قطر از تلاشها برای دستیابی به توافقی جامع که صلح را در منطقه محقق کند، تأکید کرد. موضع ما روشن است: اسرائیل تعهداتی دارد که باید طبق توافق آتشبس غزه به آنها عمل کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت که میانجیگران به تلاشهای خود برای تسریع اجرای مرحله دوم توافق آتشبس در غزه ادامه میدهند.
در همین حال، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، میگوید تلاشها برای یافتن راهحل دیپلماتیک برای مناقشه آمریکا و ایران ادامه دارد و میانجیگرانی از جمله قطر، پاکستان و عمان در حال هماهنگی نزدیک برای تسهیل مذاکرات و تبادل پیشنویسها بین دو طرف هستند.
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