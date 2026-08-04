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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

قطر، مصر و ترکیه: نقض‌ آتش‌بس‌های مداوم اسرائیل در غزه رامحکوم می‌کنیم

قطر، مصر و ترکیه: نقض‌ آتش‌بس‌های مداوم اسرائیل در غزه رامحکوم می‌کنیم

قطر، مصر و ترکیه در بیانیه ای اعلام کردند: نقض‌ آتش‌بس‌های مداوم تل آویو در غزه رامحکوم کرده و از جامعه جهانی می‌ خواهیم (رژیم) اسرائیل را برای پایبندی به توافق آتش‌ بس تحت فشار قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قطر، مصر و ترکیه با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما به عنوان کشورهای میانجی، نقض‌ آتش بس های مداوم اسرائیل در نوار غزه را محکوم می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌ خواهیم که اسرائیل را برای پایبندی به توافق آتش‌ بس تحت فشار قرار دهد.

در بیانیه مشترک قطر، مصر و ترکیه در این خصوص آمده است: ما خواستار حفاظت از غیرنظامیان، مراکز درمانی و امدادگران، و همچنین ارسال کمک‌ ها به غزه هستیم. اقدامات ناقض اسرائیل، روند کاهش تنش ها را تهدید کرده و رنج غیرنظامیان در نوار غزه را تشدید می‌کند. اقدامات ناقض اسرائیل، اجرای مرحله دوم را به‌ویژه پس از موافقت حماس و گروه‌های فلسطینی با نقشه راه، تضعیف خواهد کرد.

کد مطلب 6907879

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