۱۳۰ اثر هنری و تاریخی در دومین حراج صنایع دستی اصفهان عرضه شد

امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین دوره حراج آثار فاخر هنری «رخست» اصفهان از صبح امروز در هتل عباسی آغاز شده و علاقهمندان، مجموعهداران و فعالان حوزه هنر میتوانند تا روز جمعه از آثار ارائهشده بازدید کنند.
وی افزود: در این دوره ۱۳۰ اثر در قالب ۸۸ آیتم در چهار بخش صنایعدستی، آثار تاریخی، هنرهای تجسمی و فرش عرضه شده است. این آثار از سوی دهها هنرمند و مجموعهدار شاخص کشور در حراج حضور یافتهاند و حدود ۸۰ هنرمند در این رویداد مشارکت دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: تعدادی از هنرمندان بیش از یک اثر یا مجموعهای از آثار خود را برای عرضه ارائه کردهاند و به همین دلیل تعداد آثار از شمار آیتمهای حراج بیشتر است.
کرمزاده با اشاره به بخش آثار تاریخی این حراج گفت: آثار تاریخی ارائهشده عمدتاً به دورههای زند، قاجار و دورههای پس از آن تعلق دارند و همه آثار بر اساس ضوابط قانونی، مجوزها و تأییدیههای لازم برای خرید و فروش عرضه شدهاند.
وی تصریح کرد: خروج آثار تاریخی و هنری خریداریشده از کشور تابع قوانین و مقررات مربوط است و خریداران باید الزامات قانونی در این زمینه را رعایت کنند.
او هدف از برگزاری این رویداد را معرفی و عرضه آثار ارزشمند هنری و تاریخی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه ارتباط میان هنرمندان، مجموعهداران و فعالان بازار هنر عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آثار حاضر در این دوره به صنایعدستی فاخر اختصاص دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بیان کرد: نمایشگاه آثار تا روز جمعه ۱۶ مردادماه در هتل عباسی برپاست و مراسم حراج با حضور خریداران و مجموعهدارانی که از قبل ثبتنام کردهاند، برگزار میشود.
کرمزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان حضور در فرآیند حراج باید مطابق ضوابط اعلامشده و از طریق برگزارکنندگان ثبتنام کنند، اما بازدید از آثار برای علاقهمندان در روزهای برگزاری نمایشگاه امکانپذیر است.
وی برگزاری حراج «رخست» را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری، صنایعدستی و میراث تاریخی اصفهان دانست و افزود: تداوم چنین رویدادهایی میتواند به رونق اقتصاد هنر، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی بیشتر آثار فاخر ایرانی در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
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