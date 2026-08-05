پورجمشیدیان: ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین در مرز مهران اظهار داشت:تا ساعت ۱۶ امروز، شمار زائران خروجی از مرزهای کشور به بیش از ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار نفر رسیده و بیش از ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی با تقدیر از مردم ایلام و مهران، خدمات و مهمان‌نوازی آنان را در تسهیل تردد میلیون‌ها زائر ستود و گفت حدود ۵۲۰ هزار زائر هنوز در عراق حضور دارند و دستگاه‌ها باید تا پایان بازگشت آنان در آماده‌باش بمانند.

قائم مقام وزیر، اربعین را یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل جهان دانست و تأکید کرد با اجرای طرح‌های جدید، زمان کنترل گذرنامه در مرزها از چند ساعت به چند ثانیه کاهش یافته است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت اقتصادی اربعین برای توسعه مناطق مرزی تأکید کرد و از پیگیری ایجاد بازارچه‌های دائمی در مهران خبر داد.

وی درباره مرز چیلات نیز گفت هدف‌گذاری شده است که در اربعین سال آینده حداقل ۱۰۰ هزار زائر از این مرز تردد کنند و بازگشایی آن به‌صورت مرحله‌ای و آزمایشی دنبال خواهد شد.