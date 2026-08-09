کاهش محسوس دمای هوای همدان از فردا؛ وزش باد شدید در مناطق غربی

روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین مدلهای پیشبینی وضع هوا اظهار کرد: آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر شاهد وزش باد و در پارهای از اوقات غبار رقیق در آسمان خواهیم بود.
وی افزود: برای امروز یکشنبه علاوه بر افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید بهویژه در مناطق غربی استان پیشبینی میشود، اما از فردا دوشنبه آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه دمای هوا امروز تغییرات محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: از فردا به بعد دمای بیشینه در اکثر نقاط استان ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد و به دلیل کاهش رطوبت جو دمای کمینه نیز از امشب بین ۲ تا ۳ درجه خنکتر خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاههای استان در شبانهروز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین نقطه استان شهرستان اسدآباد با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و خنکترین ایستگاه شهرستان بهار با ۱۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است و دمای هوای همدان در گرمترین ساعت به ۳۶ درجه و در خنکترین ساعت به ۱۷ درجه سانتیگراد رسید.
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