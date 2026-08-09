کشف پیکر ۱۹ شهید در آواربرداری یک ساختمان مسکونی در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس نیوز، تیم‌های دفاع مدنی در نوار غزه، روز گذشته در عملیات آواربرداری از ساختمان مسکونی «کرم» در شهر غزه پایان دادند. در این ساختمان پس از چهار روز کار مداوم، پیکر ۱۹ شهید، از جمله ۸ زن و ۴ کودک کشف شد.

سرهنگ «محمد ابو دان»، ناظر اجرایی پرونده آواربرداری و شناسایی پیکر شهدا در غزه اظهار داشت که تیم‌ها، عملیات جستجو در این ساختمان واقع در خیابان «الصناعه» را با وجود شرایط دشوار میدانی و کمبود تجهیزات و ابزارهای لازم برای بیرون کشیدن شهدا، به پایان رساندند.

ابو دان بر ادامه پروژه آواربرداری و شناسایی پیکر شهدا تأکید و خاطرنشان کرد که تیم‌های متخصص به سمت موقعیت دیگری در شهر غزه در حرکت هستند تا عملیات جستجو را آغاز کنند.

تیم‌های دفاع مدنی و امداد نیز به عملیات تفحص شهدا در مواضع هدف‌ قرارگرفته در مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهند؛ این اقدامات در میان ویرانی‌های گسترده و کمبود شدید ماشین‌آلات سنگین و امکانات لازم برای دسترسی به گرفتارشدگان زیر آوار صورت می‌گیرد.

مقامات مسئول بر این باورند که با توجه به عدم توانایی تیم‌های دفاع مدنی و گروه‌های پزشکی برای دسترسی به آن‌ها، حدود ۱۵ هزار شهید همچنان زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در نوار غزه باقی مانده‌اند.

سه شنبه گذشته نیز، اهالی غزه پیکر ۱۱۲ شهید از دو خانواده «ابو شریعه» و «الحساینه» را پس از هفته‌ها جستجو زیر آوار یک بلوک مسکونی که در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ بر اثر حملات شدید آتش‌بار رژیم اشغالگر ویران شده بود، تشییع کردند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر دو شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است؛ یک نفر به‌ تازگی به شهادت رسیده و پیکر شهید دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همچنین در این مدت هشت مجروح به بیمارستان‌ها انتقال یافته‌اند.

این وزارتخانه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون امکان دسترسی به آنان را ندارند.

براساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۲۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۱۳۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۷ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

آمار تجمیعی قربانیان از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نیز به ۷۳۳۸۶ شهید و ۱۷۴۲۵۰ مجروح رسیده است.