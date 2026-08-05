سرعت رسیدگی نباید کیفیت آرای قضایی را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در نشست مشترک با مسئولان، قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد دادسرا تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دادسرا در نظام قضایی، اظهار کرد: رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه فرآیندها و بهره‌گیری مؤثر از تمامی ظرفیت‌های موجود است تا ضمن تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، دقت و کیفیت رسیدگی نیز حفظ شود.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: سرعت در رسیدگی‌ها نباید به بهای کاهش دقت یا نادیده گرفتن اصول دادرسی تمام شود، بلکه رسیدگی سریع باید با بررسی جامع پرونده‌ها و صدور آرای مستدل، مستند و قابل دفاع همراه باشد.

اتقان آرا؛ شاخص مهم ارزیابی عملکرد قضایی

افراسیاب با بیان اینکه اتقان آرای قضایی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه قضا است، تصریح کرد: قضات با بهره‌گیری از دانش حقوقی روز، رعایت دقیق قوانین و مطالعه کامل پرونده‌ها باید احکامی صادر کنند که از استحکام قانونی و استدلالی کافی برخوردار باشد.

وی همچنین با بررسی عملکرد شعب دادسرای مرکز استان خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد مجموعه قضایی صرفاً بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه انجام نمی‌شود، بلکه کیفیت رسیدگی، کاهش موجودی پرونده‌ها، جلب رضایت مراجعان، کاهش نقض آرا در مراجع بالاتر و اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه از شاخص‌های تعیین‌کننده به شمار می‌رود.

عزم دادسرای یاسوج برای کاهش اطاله دادرسی

در ادامه این نشست، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، گزارشی از عملکرد دادسرای یاسوج ارائه کرد و از عزم این مجموعه برای افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اجرای برنامه‌های تحولی دستگاه قضا خبر داد.

وی با تأکید بر نقش همدلی و تعامل حرفه‌ای میان قضات و کارکنان گفت: تلاش می‌کنیم ضمن رعایت کامل حقوق اصحاب پرونده، فرآیندهای قضایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود و دادسرا در مسیر تحقق اهداف کلان قوه قضائیه، به‌ویژه کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی، نقش مؤثرتری ایفا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد شعب، ارتقای کیفیت اقدامات قضایی، اجرای دقیق دستورات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز بر تداوم نظارت مدیریتی، افزایش بهره‌وری، تقویت روحیه جهادی در خدمت‌رسانی قضایی و تلاش برای تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا تأکید شد.