به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در نشست مشترک با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد موفق شده است با ارتقای ۲۸ پلهای در شاخصهای دادرسی، از رتبه سیام یا سیویکم کشور به رتبه دوم کشوری دست یابد.
وی افزود: این موفقیت حاصل مجاهدت شبانهروزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان است و حدود ۷۵ درصد این ارتقا به بهبود مستقیم شاخصهای دادرسی بازمیگردد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کیفیت و سرعت رسیدگی به پروندهها نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد، تصریح کرد: آمارهای سنجش قوه قضائیه نشان میدهد هر زمان دادرسیها با دقت و سرعت بیشتری انجام شده، میزان رضایتمندی مردم نیز افزایش یافته است.
وی همچنین از کسب رتبه نخست کشوری در شاخص رضایتمندی عمومی خبر داد و گفت: مردم استان با درک صحیح از روند اجرای عدالت، همراهی ارزشمندی با دستگاه قضایی دارند و این موضوع سرمایهای بزرگ برای مجموعه قضایی استان محسوب میشود.
افراسیاب تعیین تکلیف تمامی پروندههای موجود در کارتابل دادسراها تا پایان سال ۱۴۰۴، اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی و توسعه دادرسی تمام الکترونیک را از مهمترین عوامل موفقیت دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر ضرورت تکریم مراجعان و رعایت اخلاق حرفهای در برخورد با مردم تأکید کرد و گفت: اخلاقمداری، سعهصدر و حفظ کرامت انسانی از اصول اساسی در دادسرای مرکز استان است.
سید وحید موسویان همچنین از برنامهریزی برای تعیین تکلیف سریع پروندههای مسن خبر داد و افزود: کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پروندههای قدیمی از اولویتهای اصلی دادسرای مرکز استان است و تمامی شعب موظف هستند با استفاده از ظرفیتهای نظام آماری جدید، ضمن حفظ دقت در رسیدگیها، پروندههای معوق را با سرعت و قاطعیت قانونی تعیین تکلیف کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، روند خدمترسانی قضایی به مردم بیش از پیش ارتقا یافته و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
