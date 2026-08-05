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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

خدمات‌رسانی به زائران اربعین در خوزستان تا آخرین نفر ادامه دارد

خدمات‌رسانی به زائران اربعین در خوزستان تا آخرین نفر ادامه دارد

چذابه - استاندار خوزستان گفت: خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرزهای استان تا خروج آخرین زائر با قوت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی خود از مرز چذابه ضمن تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی، اظهار کرد: به فضل خداوند متعال مراسم راهپیمایی اربعین امسال با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد و هم‌اکنون در مرز چذابه مستقر هستیم تا بر روند ارائه خدمات نظارت مستقیم داشته باشیم.

وی با اشاره به حضور مستمر و جهادی دستگاه‌های اجرایی در دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه افزود: همه نهادها و دستگاه‌های مسئول در طول این مدت پای کار بودند و تلاش کردند تا بهترین خدمات را به زائران اباعبدالله الحسین(ع) ارائه دهند که این هماهنگی و همدلی، رمز موفقیت برگزاری باشکوه این مراسم بزرگ بود.

استاندار خوزستان ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌های اجرایی، عوامل برپاکننده مواکب و افرادی که به صورت خودجوش در این عرصه بزرگ حضور یافتند، تصریح کرد: زائران هیچ‌گونه نگرانی از بابت ارائه خدمات نداشته باشند و این خدمات تا آخرین نفر و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر باقی مانده باشد، ادامه خواهد یافت زیرا روند امور تاکنون بسیار خوب و منظم بوده است.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: گزارش جامعی از عملکرد دستگاه‌ها، آمار تردد زائران و میزان خدمات ارائه‌شده تهیه خواهد شد که به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر لزوم ثبت و مستندسازی تجربیات موفق امسال برای بهبود هرچه بیشتر خدمات در سال‌های آینده بیان کرد: هماهنگی بین‌بخشی که در این ایام شکل گرفت می‌تواند الگویی ارزشمند برای مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی در استان باشد و ما موظف هستیم این تجربیات گران‌بها را برای آیندگان حفظ کنیم.

کد مطلب 6909424

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