به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی خود از مرز چذابه ضمن تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی، اظهار کرد: به فضل خداوند متعال مراسم راهپیمایی اربعین امسال با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد و هم‌اکنون در مرز چذابه مستقر هستیم تا بر روند ارائه خدمات نظارت مستقیم داشته باشیم.

وی با اشاره به حضور مستمر و جهادی دستگاه‌های اجرایی در دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه افزود: همه نهادها و دستگاه‌های مسئول در طول این مدت پای کار بودند و تلاش کردند تا بهترین خدمات را به زائران اباعبدالله الحسین(ع) ارائه دهند که این هماهنگی و همدلی، رمز موفقیت برگزاری باشکوه این مراسم بزرگ بود.

استاندار خوزستان ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌های اجرایی، عوامل برپاکننده مواکب و افرادی که به صورت خودجوش در این عرصه بزرگ حضور یافتند، تصریح کرد: زائران هیچ‌گونه نگرانی از بابت ارائه خدمات نداشته باشند و این خدمات تا آخرین نفر و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر باقی مانده باشد، ادامه خواهد یافت زیرا روند امور تاکنون بسیار خوب و منظم بوده است.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: گزارش جامعی از عملکرد دستگاه‌ها، آمار تردد زائران و میزان خدمات ارائه‌شده تهیه خواهد شد که به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر لزوم ثبت و مستندسازی تجربیات موفق امسال برای بهبود هرچه بیشتر خدمات در سال‌های آینده بیان کرد: هماهنگی بین‌بخشی که در این ایام شکل گرفت می‌تواند الگویی ارزشمند برای مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی در استان باشد و ما موظف هستیم این تجربیات گران‌بها را برای آیندگان حفظ کنیم.