زیرساخت فیبر نوری مسیرهای مرزی خوزستان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست سید ستار هاشمی وزیر این وزارتخانه و با حضور وبیناری استانداران و مدیران استانهای هممرز با عراق اظهار کرد: با دستور وزیر ارتباطات، زیرساخت فیبر نوری در مسیر سوسنگرد- بستان- چذابه و خرمشهر- شلمچه به طول حدود ۱۲۴ کیلومتر ایجاد و به مرحله بهرهبرداری آزمایشی رسیده است.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در پایانههای مرزی افزود: تأمین برق اضطراری و دیزل ژنراتورهای سیار برای پوشش اضطراری، یکی از نیازهای اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
موالیزاده، پیشنهاد ایجاد ساختمان مرکزی ارتباطات در هر دو پایانه مرزی را مطرح کرد و گفت: با توجه به محدودیت فضای فیزیکی در پایانهها، استقرار تیمهای عملیاتی اپراتورها، دستگاههای متولی و حوزه فناوری اطلاعات و انبارش تجهیزات، ضروری است.
وی بر ارتقاء سطح تکنولوژی سایتهای مخابراتی مسیر اهواز به چذابه و اهواز به شلمچه به تکنولوژی نسل جدید تأکید کرد و افزود: تأمین باتریهای مورد نیاز سایتهای اپراتورهای تلفن همراه در مسیرها ضروری است.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر تأمین آب معدنی مورد نیاز زائران تأکید و بیان کرد: همه این اقدامات در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی «اربعین حسینی» با جمعیتی پرشمار و بر اساس فضای ایجادشده در اثر مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران و رهبر شهیدمان انجام میشود که ان شاءالله شاهد اتفاق بزرگی در این زمینه خواهیم بود.
موالیزاده در پایان ضمن قدردانی از وزیر ارتباطات و تمامی دستاندرکاران این وزارتخانه بر اهمیت هماهنگی و همکاری همه دستگاهها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.
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