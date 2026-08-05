دستگیری قاضی قلابی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: در پی دریافت گزارش، حفاظت اطلاعات دادگستری مازندران، موضوع را در دستور کار قرار داد و با انجام تحقیقات گسترده، مظنون شناسایی و توسط تیم عملیات حفاظت دستگیر و در بازرسی ازمنزل مشارالیه، تعدادی اقلام نظامی ازجمله شوکر، اسپری دستبند ، چاقو واسلحه سرد وچندین خط تلفن همراه کشف وضبط شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این فرد اهل شهرستان تنکابن بوده که خود را دادیار دادسرای عمومی وانقلاب این شهرستان معرفی و با اعمال نفوذ از افراد درخواست های نامتعارف می کرد.
پوریانی خاطر نشان کرد: دادگستری مازندران با اشخاصی که با جعل عنوان واعمال نفوذ واقدامات خود، باعث خدشه دار شدن حیثیت واعتبار دستگاه قضایی می شوند برخورد قضایی وقانونی می کند.
وی افزود: متاسفانه برخی افراد بدون در نظر گرفتن روال قانونی امور و نیازمندیهای اداری وقضایی خود به افراد سودجو و وعدههای فریبنده این چنینی اعتماد و ندانسته اقدام به همکاری با آنها مینمایند؛ به مردم نیز توصیه می شود از اعتماد بیمورد به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعا به حفاظت اطلاع دهند.
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