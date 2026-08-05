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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۷

میدان داری مردم سلماس در اجتماعات شبانه مقاومت ملی

میدان داری مردم سلماس در اجتماعات شبانه مقاومت ملی

ارومیه - مردم سلماس در تداوم شب‌های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح همچنان در خیابان میدان داری می کنند.

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کد مطلب 6909501

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