https://mehrnews.com/x3cKMf ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6909501 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۷ میدان داری مردم سلماس در اجتماعات شبانه مقاومت ملی ارومیه - مردم سلماس در تداوم شبهای مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح همچنان در خیابان میدان داری می کنند. دریافت 21 MB کد مطلب 6909501 کپی شد مطالب مرتبط روایت سنندجیها از حضور در تجمعات شبانه گرگان در قاب همدلی و وفاق؛ حضور مردم در تجمع شبانه تجمع شبانه مردم گالیکش باحضور پرشور شهروندان برگزار شد راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
نظر شما